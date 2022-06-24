Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi

24.06.2022 15:31
Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne bir kez daha füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne bir kez daha füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonucu olay yerinde yangın çıktı, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne iki gün önce de füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

Son dönemdeki saldırılar

Irak'ın kuzeyinde son dönemde düzenlenen saldırılar dikkati çekiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede " İsrail'e bağlı üs bulunduğunu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

Erbil'de 8 Haziran'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısında ise 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların hasar gördüğü bildirilmişti.

IKBY Güvenlik Konseyi, saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıklamıştı.

Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine de 3 gün önce bir füzenin düştüğü, olayda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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