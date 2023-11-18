Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı, eseri gören Vali Gül mest oldu

Sultanbeyli yeni hizmetler kazanmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen ve alanında ilkler arasında yer alan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve ilçe sakinleri katıldı.

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İçerisinde Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi, eğitim merkezi, seminer salonu, mutfak,erzak depoları, Arama Kurtarma Timi malzeme depoları, Turgut Cansever Kütüphanesi, revir ve müşahede odası bulunan merkez; peyzaj uygulamalarıyla da bir yaşam alanına dönüştürüldü. Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4400 metrekare yeşil alan ve her biri 4'er kişilik konaklama alanlarına dönüştürülebilir kamelyalar da bulunuyor. Ayrıca afet merkezine ilerleyen günlerde geçici sığınma evleri de ilave edilecek.

İLÇE SAKİNLERİNE EĞİTİM VERİLECEK

1000 m2 kapalı eğitim alanına sahip merkezde ilçe sakinlerine ve binlerce gence afetlerle ilgili eğitimler verilecek. Eğitimler için oluşturulan özel alanda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yangın ve sellere yönelik afet bilinci eğitimleri, sanal oda, son teknoloji ile donatılmış ilk yardım eğitim alanı, interaktif söndürme cihazlarının kullanılacağı yangın eğitim simülasyonu, 2 eksenli deprem simülatörü ve eğitim salonu, 5D sinema salonu, dumanlı alanlardan kaçış koridoru, yaşanmış bir deprem sonrası oluşacak yıkımı gözlemleyebilmek için hazırlanan enkaz koridoru bulunuyor. Bu eğitim istasyonları ile afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olası bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4'er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak.

"50 BİN VATANDAŞIMIZA TAPULARINI TAKDİM ETTİK"

Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Merkezimiz; ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı afetleri hepimiz biliyoruz. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. 6 Şubat depreminde olduğu gibi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm STK'larımız, kurumlarımız felakete uğrayan kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Yaşanan felakette elli bin vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. 6 Şubat depreminde Sultanbeyli olarak Kaymakamlığımız öncülüğünde büyük bir seferberlik başlatmıştık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Deprem bölgesindeki izlenimlerimizde devletimizin yapmış olduğu 11 Toki konutunun yıkılmadığını, mezar olmadığını gördük. Demek ki doğru malzeme, doğru işçilikle yapı yapıldığında deprem öldürmüyor. Bizler de dönüşüm faaliyetlerimize başlamıştık. Sultanbeyli'mizde yaklaşık 50 bin vatandaşımıza Sultanbeyli Belediyesi olarak tapularını takdim ettik. Yaklaşık 25 bin iskânlı yapımız oldu. Dönüşüm projelerimiz başladı, sağ olsun halkımız destek verdi ama daha da hızlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN GELENLER İSTİFADE EDECEK"

Olası İstanbul depremine vurgu yapan ve çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Keskin, "Yaklaşan İstanbul depremi için hep birlikte devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizin de destekleriyle çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın desteği bu noktada çok önemli. Kazandırdığımız Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimizde öncelikle tüm öğrencilerimize buradaki afet eğitimlerini aldırmak istiyoruz. SAKUT ekibimizi de tebrik ediyorum. Akredite belgemizi almıştık. 6 Şubat'ta yaşanan felakette AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarında yer aldılar. Merkezimiz büyük bir kompleks oldu. Burada eğitimlerimiz olacak hemen yan tarafta gördüğünüz Turgut Cansever Kütüphanemiz de bulunuyor. Burada verilecek eğitimlerden İstanbul'un her noktasından gelen öğrencilerimizin istifade etmesini istiyoruz. Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimiz tekrar hayırlı olsun" dedi.

"BU KADAR FONKSİYONLUSUNU İLK DEFA GÖRDÜM"

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Millet ve devlet olarak afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Öncelikle kendimiz ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Sonra bir başkasına nasıl yardımcı olacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden akredite, arama kurtarma kuruluşları önemli. AFAD gönüllüsü olarak akredite olup arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek yetkinlikte olunması çok önemli. Afet ve benzeri durumlarda toplanma alanı, alt yapısı hazır yerlerin olması da çok önemli. 39 ilçemizin tamamını gezdim. Bu anlamda ilçelerimizde afet koordinasyon merkezlerimiz var. Ancak bu ayarda, kalitede, bu büyüklükte, bu kadar fonksiyonlusunu ilk defa gördüm. Belediyemizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7'den 70'e Sultanbeyli'nin bu güzelliğini paylaşan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.