Sultangazi'de 10 ton çiğ köfte dağıtıldı

Sultangazi'de düzenlenen Çiğköfte Festivali'nde 10 ton çiğ köfte dağıtıldı.

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen festivalde katılımcılara, 100 usta tarafından 10 ton çiğ köftenin yanı sıra limonata ve şalgam suyu da ikram edildi.

Festivalde, çiğ köfteden yapılan Nemrut Dağı'ndaki kral heykelleri ile aslan ve kartal heykelleri dikkati çekerken, el yapımı heykeller, özellikle gençlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Sultangazili olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

"Gerçekten insanın bir derdi, sıkıntısı varsa, kendini o gün iyi hissetmiyorsa yapacağı şey basit. Sultangazi'ye gelecek, bu güzel insanların misafirperverliği, sıcak karşılaması, dert dinlemesi, mutluluk paylaşması, gerçekten çok güzel muhabbetiyle kendini tekrar iyi hissedecek." diyen Bozkır, şöyle konuştu:

"Tabii Adıyaman'ın da benzer özellikleri var. Adıyaman'a ne zaman gitseniz oradaki kültür, tarih, mutfak, o Adıyamanlının, güzel insanların sizi karşılayışı... Oradan gönlünüzde, 'Burada kalsam mı, geri dönmesem mi?' hisleriyle ayrılırsınız."

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sultangazi'nin Türk ve Balkan coğrafyasından insanların birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşadığı güzel bir belde olduğunu belirten Kalkar, şöyle konuştu:

"Birlik, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Anadolu mutfağımızın kıymetli değerini, çiğ köfteyi ticari ürün haline getirerek Türkiye ve dünyada tanıtan çiğ köftecilerimizin tamamını ve derneğimizi canı gönülden kutluyorum."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da yaklaşık 10 yıl önce çiğ köfte sektörünün bu kadar büyük olmadığını belirterek, "Bu yönüyle Çiğköfteciler Derneği bünyesinde bulunan tüm firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar Türkiye'nin istihdamına, büyümesine büyük katkı." diye konuştu.

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Orhan Güzelaydın ise yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Dünyanın birçok ülkesine çiğ köfte ihracatı başlamış durumdadır." ifadesini kullandı.