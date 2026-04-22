SUNART•İST II. Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali kapsamındaIşık Üniversitesi 30. Yıl Özel Kutlama Konseri - Son Dakika
22.04.2026 17:29
SUNART•İST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali kapsamında, Işık Üniversitesi’nin 30. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu özel gala konseri, sanatseverlere ilham verici bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Konserde, SUNART•İST 2025 Uluslararası Piyano Yarışması’nın ödül sahibi seçkin genç piyanistleri sahne alacaktır.

Özgür Deniz Akbay, Leila Orhan, Hediye Yücel, Çağın Ata Ekici, Elif Anastasia Çavdar, Almina Yücel, Hamit Erdem Özpolat, Aylin Kılıç, Barış Tümkaya ve Duru Ercoşkun’dan oluşan bu özel kadro, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerini senfonik orkestra eşliğinde seslendirecektir.

Genç yaşta sanatçıların orkestra eşliğinde sahne deneyimi kazandığı bu proje, Türkiye’de nadir gerçekleştirilen, pedagojik ve sanatsal açıdan yüksek değer taşıyan özel bir girişimdir. Bu yönüyle konser, yalnızca bir performans değil; aynı zamanda genç müzisyenlerin sahne gelişimine katkı sunan önemli bir sanat platformu niteliği taşımaktadır.

Konser programında Franz Schubert, Béla Bartók, Myroslav Skoryk, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yer almaktadır.

Konser, kuşağının önde gelen orkestra şeflerinden biri olan, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Orkestra Akademik Başkent Müzik Direktörü Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecektir.

Gecenin finalinde ise, Kırgızistan Onurlu Devlet Sanatçısı unvanına sahip piyanist ve akademisyen Dr. Talgat Arakeev, virtüöz repertuvarıyla sahne alarak konseri taçlandıracaktır.

Tüm sanatseverler bu özel konsere davetlidir.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü – Oditoryum 5 Haziran 2026

15.00 Giriş ücretsizdir.

Not: II. SUNART•I+ST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali başvuruları devam etmektedir.

Son başvuru tarihi: 1 Mayıs 2026 www.sunartistfest.com

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca’nın ismi caddeye verilmiş Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca'nın ismi caddeye verilmiş
Renkleri kırmızı-beyaz Icardi’nin yeni sezondaki takımı duyuruldu Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
