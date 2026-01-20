Süper Lig'de 20-22. Haftalar Açıklandı - Son Dakika
Süper Lig'de 20-22. Haftalar Açıklandı

20.01.2026 12:15
20, 21 ve 22'nci haftanın programı duyuruldu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat'ta.

SÜPER Lig'de 20, 21 ve 22'nci haftanın programları açıklandı. Ligin 22'nci haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 20, 21 ve 22'nci haftanın programı şöyle:

20'NCİ HAFTA

30 OCAK CUMA

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa – Samsunspor

31 OCAK CUMARTESİ

14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir FK – Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor

1 ŞUBAT PAZAR

17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep

20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe

21'İNCİ HAFTA

7 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Samsunspor – Trabzonspor

8 ŞUBAT PAZAR

14.30 ikas Eyüpspor – RAMS Başakşehir FK

17.00 TÜMOSAN Konyaspor – Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray

20.00 Beşiktaş – Corendon Alanyaspor

9 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Zecorner Kayserispor – Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK – Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği

22'NCİ HAFTA

13 ŞUBAT CUMA

20.00 Galatasaray – ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor

14 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor – TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe

15 ŞUBAT PAZAR

14.30 Kocaelispor – Gaziantep FK

17.00 Göztepe – Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir FK – Beşiktaş

16 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Kaynak: DHA

Futbol, Spor

