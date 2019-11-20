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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 22 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu23 Kasım Cumartesi: 15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler17.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


22 Kasım Cuma:


20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


23 Kasım Cumartesi:


15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor: Cüneyt Çakır


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş: Fırat Aydınus


24 Kasım Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan


19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe: Mete Kalkavan


25 Kasım Pazartesi:


20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 
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