Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:

18. HAFTA

17 Ocak Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi

14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor

17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak Pazar

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Denizlispor

19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor

20 Ocak Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

19. HAFTA

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

26 Ocak Pazar

13.30 Denizlispor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Beşiktaş

19.00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

20. HAFTA

31 Ocak Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

14.00 Antalyaspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

20.00 Denizlispor - Göztepe

(İHA)