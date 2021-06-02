Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek - Son Dakika

Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek

- Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek Türkiye liglerindeki takımların yarısı Erzurum'da kamp yapacak Süper Lig takımlarının gözdesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi,...

- Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek

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Türkiye liglerindeki takımların yarısı Erzurum'da kamp yapacak

Süper Lig takımlarının gözdesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2021-2022 kamp sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Futbol turizmi açısından hareketli günler yaşayacak olan Erzurum, Türkiye futbol liglerindeki 128 takımın 60'ını Palandöken'de ağırlayacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 800 rakıma yapılan 17 çim saha, birçok yerli ve yabancı takıma ev sahipliği yapıyor. Sporun birçok branşına hitap eden Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yüksek rakımda kamp yapmak isteyen takımlar tercih ediyor. Her yıl Süper Lig ekiplerinin yarısını ağırlayan kamp merkezine bu yıl 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları da akın edecek.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu da düzenlendi. Olimpiyat şehri Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde şu an itibariyle doğal yüzeyli FIFA standartlarına sahip 17 çim saha bulunuyor. Doktor, fitnes, hakem, masaj ve modern soyunma odalarıyla UEFA ve FIFA standartlarına uygun kriter ve kalitesiyle Türkiye'nin yükselen yıldızı olan kamp merkezi, bütün bu özellikleriyle kamp ve hazırlık çalışmalarında Türkiye'de benzersiz bir spor merkezi özelliğine de sahip.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, temmuz ayının ilk haftasından itibaren sezonu açmayı planlıyor. Otellerde de 15 Ağustos tarihine kadar doluluk oranı yüzde 100'ü bulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçen yıl pandemiden dolayı yaşanan durgunluğun bu yıl olmayacağını ifade ederek, "Şehrimize yıllar içinde çok önemli futbol sahaları kazandırdık. Biz tüm futbol branşlarını destekliyoruz. Basketbol, voleybol, boks ve judo sahaları haricinde curling ve buz hokey salonlarını şehrimize kazandırdık. Bunlar kentte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri için çok önemli yerler. Geçtiğimiz yıl gelen takımlarda azalmalar vardı. Bu yıl yeniden hareketlilik yaşanacak. Şuanda 60 takım burada kamp yapmak için otel rezervasyonlarını yaptırdı. Tüm spor takımlarına sesleniyorum her branştan kamp yapmak isteyen takımları buraya davet ediyorum. Her alanda spor tesisimiz mevcut, herkes gelebilir. İklimi çok uygun, futbol sahalarımız FİFA standartlarında. Gelin antrenmanlarını burada yapın. Ulaşım çok kolay, havalimanından çıkanlar 15 dakika içerisinde tesislere ulaşıyor. Tesislerimizde hemen otellerimizin yanı başında bulunuyor" dedi.

" Karabağ'da Erzurum'da kamp yapacak"

Yurt dışından şu anlık sadece Karabağ'ın Erzurum'da kamp yapacağını belirten Sekmen, "Yurt dışından da gelmeye başladı kulüpler buraya. Azerbaycan'dan, UEFA'da oynayan Karabağ takımı da bu yıl burada kamp yapacak. İnanıyorum ki Avrupa'dan ve Rusya'dan da takımlar buraya kamp yapmaya geleceklerdir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek - Son Dakika Spor
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