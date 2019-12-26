Susmuş ve ekibinden Başkan Sandal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Susmuş ve ekibinden Başkan Sandal'a ziyaret - Son Dakika

Susmuş ve ekibinden Başkan Sandal'a ziyaret

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı yeni İlçe Başkanı Pınar Susmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

Susmuş ve ekibinden Başkan Sandal'a ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı yeni İlçe Başkanı Pınar Susmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Sandal, "El ele vererek, Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentlerinden biri yapacağız" dedi.


Hafta sonu yapılan CHP Bayraklı ilçe kongresinin ardından, mazbatalarını alarak göreve başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a ziyarette bulundu. Yeni yönetimi kutlayan Başkan Sandal, ilçe örgütüyle birlikte Bayraklı'da nitelikli işler yapacaklarını söyledi. Başkan Sandal, "Bundan sonra el ele, kol kola, örgütümüzün yanında olacağız. Mahallelerimizde partinin oyunu yükseltebilecek yeni bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Kentin genel dokusuna uygun, nitelikli işler yapılacağı konusunda yeni yönetimimize inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.


Bayraklı'nın İzmir'in yeni kent merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "El birliğiyle Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentlerinden biri yapacağız. Buna gücümüz var; enerjimiz var. Destek alacağımız meslek odaları, kitle örgütleri var. Birlikte, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yok. Kente karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim. Bayraklı'da tartışma, kavga olmasın. Hep birlikte karar verelim. Kentin önünü açalım" şeklinde konuştu.


"Bayraklı'da yepyeni bir kadroyla, yepyeni bir sayfa açtık"


CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş da, çalışkan, dinamik bir kadroyla yola çıktıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:


"Bayraklı'da yepyeni bir kadroyla, yepyeni bir sayfa açtık. Biz burada partimizin başarısı için çalışacağız, belediyemizin başarısı için çalışacağız. Belediyemizin başarısı demek, partimizin burada oylarının artması demek. Bugün kol kolayız, birlikteyiz. Hedefimiz; partideki kamplaşma, kutuplaşma, ayrışmayı yok etmek. Herkesin omuz omuza mücadele edeceği bir sahayı oluşturmak. Bizim sizinle birlikte topluma vereceğimiz mesaj zaten bunu ortaya koyacak. Yeni bir belediye başkanı var. Örgütün başında yeni biri var. Her şey çok daha güzel olacak. Çok çalışkan dinamik, gerçekten azimli bir kadroyla yola çıktık. Burada partimiz büyüyecek, belediye başkanımız büyüyecek. Bu partimize yansıyacak."


Ziyarete İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri; Kemal Kaygül, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım, Tansel Namlıses, Teoman Karaca, Zuhal Eroğlu, Zöhre Benk, Mahir Mumcu, Ozan Uludağ, Melis Kırıcı, Kadir Gören, Hülya Devrilen Akay, Volkan Yıldız, Nazire Oktar, Cemile Hangün, Ali İzzet Uğur da katıldı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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