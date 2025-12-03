Suveyda\'da Dürzi Şeyh Cinayeti

Suriye'nin Suveyda ilinde, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri'ye bağlı "çeteler" tarafından Dürzi Şeyh Mahir Felhut'un öldürüldüğü bildirildi.

ALIKONULDUKTAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Felhut'un, Hecri'nin çetelerine bağlı sözde Ulusal Muhafızlar tarafından Suveyda'da alıkonulduktan iki gün sonra öldürüldüğü ifade edildi. Haberde, olayın Suveyda ilindeki Dürzi toplumunun ileri gelenlerinden Şeyh Raid el-Metni'nin kentteki "sözde Ulusal Muhafız çeteleri" tarafından işkence altında öldürülmesinden sonra meydana geldiği kaydedildi.

ESED REJİMİNİN ADAMLARIYLA İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Suveyda ilindeki Onurlu Adamlar Topluluğu (Tecemmuu Rical el-Kerame) liderlerinden Leys el-Belus da El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Hecri'ye bağlı güçlerin devrik lider Beşar Esed rejiminin adamlarıyla işbirliği yaptığını söyledi. Belus, "Şeyh Raid el-Metni'nin öldürülme şekli çok iğrenç ve toplumumuza sonradan girmiş bir davranıştır." dedi.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Şu anda Suveyda'da sözde Ulusal Muhafız'ların elinde bulunan kişilerle ilgili endişelerinin olduğunu kaydeden Belus, Hikmet el-Hecri liderliğindeki sözde Ulusal Muhafız'ların geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini, eylemlerinin il halkı tarafından reddedildiğini ve kınandığını dile getirdi. Belus, sözde Ulusal Muhafız'ların Suveyda ilinde Esed rejiminin adamlarıyla işbirliği yaptığını, Hikmet el-Hecri'nin de mevcut Suriye devletiyle iletişim kuran herkesi ihanetle suçladığını aktardı. İldeki dini otoritelerle ilgili olarak ise Belus, dini otoritelerin devlete desteklerini teyit ettiğini, Hecri'nin ise Suveyda'daki olayları bu otoriteleri vatana ihanetle suçlamak için kullandığını söyledi.

Suveyda'da yaşanan gerginliğin, devrik rejimin kalıntılarının eyaletteki tasallutunun bir sonucu olduğunu vurgulayan Belus, Suveyda'da Esad rejimi kalıntılarından olan ve il adına konuşan nüfuz sahibi şahsiyetlerin varlığı konusunda uyardı. Hecri'yi, "Suveyda'ya tasallut eden şahsiyetlerin en üst düzey lideri" olarak tanımlayan Belus, ili kendi kontrolleri altında tutan şahsiyetlerin çöküşünün artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Son iki gündür sosyal medya platformlarında, Hecri güçleri tarafından alıkonulan Metni'nin işkenceye uğradığını gösteren videolar dolaşıyor. "Onurlu Adamlar Topluluğu", 2013 yılında Suveyda'da, Leys'in babası Vahid el-Belus liderliğinde kurulan silahlı bir harekettir. Topluluk, Esed rejiminin Suriyelilere karşı yürüttüğü savaşta Dürzi gençlerinin silah altına alınmasını engellemek ve mezhebin tarafsızlığını korumak amacıyla kurulmuştur.