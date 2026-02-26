Taksiden inip korkuluklara koştu, vatandaşların yardım çabası yürekleri burktu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olay, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Seyir halindeki bir taksiden inen genç bir kız, köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Durumu fark eden sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek genç kızı ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde toplanan vatandaşların, "Ne olur kendini atma, ben ailene bakarım", "Bir tanem çözeceğiz" sözleriyle genç kıza seslendiği görüldü. Yardım çabaları sırasında duygusal anlar yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri köprüde önlem alırken, trafik bir süre kontrollü şekilde ilerledi. Ekiplerin ve vatandaşların uzun süren çabası sonucu genç kızın korkuluklardan indirildiği öğrenildi.
Yaşananlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
