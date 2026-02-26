Taksiden inip korkuluklara koştu, vatandaşların yardım çabası yürekleri burktu - Son Dakika
Taksiden inip korkuluklara koştu, vatandaşların yardım çabası yürekleri burktu

Taksiden inip korkuluklara koştu, vatandaşların yardım çabası yürekleri burktu
26.02.2026 13:52
İstanbul'da seyir halindeki taksiden inip intihar etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan genç bir kız büyük panik yarattı. Araçlarından inen çok sayıda vatandaş kızın kendi aşağı atmaması için seferber olurken, "Ne olur kendini atma, ben ailene bakarım", "Bir tanem çözeceğiz" gibi yardım çabaları yürekleri burktu.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olay, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Seyir halindeki bir taksiden inen genç bir kız, köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

"BEN AİLENE BAKARIM"

Durumu fark eden sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek genç kızı ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde toplanan vatandaşların, "Ne olur kendini atma, ben ailene bakarım", "Bir tanem çözeceğiz" sözleriyle genç kıza seslendiği görüldü. Yardım çabaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri köprüde önlem alırken, trafik bir süre kontrollü şekilde ilerledi. Ekiplerin ve vatandaşların uzun süren çabası sonucu genç kızın korkuluklardan indirildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Yaşananlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

