Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - Son Dakika
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Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

15.05.2022 00:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu raporuna göre pazar günü Marmara bölgesinde kapalı hava hakim olacak. Yurdun büyük bölümünde ise sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava raporuna göre yağışların yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak. Öte yandan Çarşamba günü ise kuvvetli yağışların İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'da etkisini göstermesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YURTTA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Ülkemiz genelinin ise parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'YA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Son Dakika Güncel Tam 'yaz geldi' derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - Son Dakika
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