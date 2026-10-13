Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı - Son Dakika
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Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

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Hindistan'da ibadet etmek için tapınağa giren küçük kız, metro inşaatında çalışan bir işçinin cinsel saldırı girişimine uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgana direnerek kurtulmayı başaran kızın yardım çığlıkları üzerine çevredekiler harekete geçti. Yakalanarak polise teslim edilen şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Pimpri-Chinchwad kentinin Nigdi bölgesinde, bir tapınakta cinsel saldırı girişimi yaşandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ibadet etmek için tapınağa gelen kız çocuğu içeride yalnız olduğu sırada metro inşaatında çalışan bir işçi tarafından hedef alındı.

Şüphelinin çocuğa yaklaşarak onu köşeye sıkıştırdığı ve cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtildi. Yaşananlar tapınağın güvenlik kamerasına yansıdı.

DİRENEREK KURTULDU

Güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin yerel basında aktarılan bilgilere göre kız çocuğu, saldırgana karşı koyarak kendisini kurtarmayı başardı.

Çocuğun bağırması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yardım seslerini duyan çevredeki kişilerin müdahalesiyle şüpheli yakalanarak polise teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Nigdi polisi, metro inşaatında taşeron işçi olarak çalışan Vishal Singh adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Nigdi Polis Merkezi'nin kıdemli müfettişi Mahesh Bansode, şüphelinin tutuklandığını doğruladı. Singh hakkında Hindistan Ceza Kanunu'nun 74. maddesi ile çocukların cinsel suçlardan korunmasına ilişkin POCSO Yasası'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Tapınağın güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntüleri soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

Yaşananların ardından bölge sakinleri, özellikle çocukların güvenliği konusunda önlemlerin artırılmasını ve inşaat projelerinde çalışan kişilerin güvenlik kontrollerinin sıkılaştırılmasını istedi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor

HindistanDünyaÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    insanların çoğu şirk koşarak iman eder diye bildirir Allah Kuranda.(yusuf suresi 106) gerçekten de öyle. şu zavallı kızın yaptığı hareketler namaza ne çok benziyor. keşke onu taşa, puta vs yapacağına tek bir ilaha, Allaha yapsaydı ... Allah, onların şirk koştuğu herşeyden yücedir, 4 duvar arasına sığmaz. O, ancak kendinin bildirdiği gibi azizdir 2 0 Yanıtla
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