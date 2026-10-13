Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

doğrucu davut:

insanların çoğu şirk koşarak iman eder diye bildirir Allah Kuranda.(yusuf suresi 106) gerçekten de öyle. şu zavallı kızın yaptığı hareketler namaza ne çok benziyor. keşke onu taşa, puta vs yapacağına tek bir ilaha, Allaha yapsaydı ... Allah, onların şirk koştuğu herşeyden yücedir, 4 duvar arasına sığmaz. O, ancak kendinin bildirdiği gibi azizdir