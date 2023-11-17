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Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kadın, gece uykudaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kadın gözaltına alındı ve geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Taraklı\'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
17.11.2023 10:46  - Güncelleme: 10:59

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, gece yarısı uyuyan kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

3 ÇOCUKLARI VAR

Gece saatlerinde Taraklı ilçesi Duman Mahallesi'nde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi, eşi Eyüp Bostan'ı (48) uyuduğu sırada bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Eşini, uykusunda öldüren kadın ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: İHA

Sakarya, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraklı'da Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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