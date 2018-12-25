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Tarihçi İlber Ortaylı Antep Savunmasını Anlattı

54 dakika önce

Tarihçi İlber Ortaylı Antep Savunmasını anlattıGAZİANTEP - Prof. Dr. İlber Ortaylı Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 97. Yılı kapsamında Gaziantep'te öğrenciler ile buluştu.

Tarihçi İlber Ortaylı Antep Savunmasını anlattı

GAZİANTEP - Prof. Dr. İlber Ortaylı Gaziantep'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 97. Yılı kapsamında Gaziantep'te öğrenciler ile buluştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere tarihteki Antep Savunmasını anlatarak, Fransa'nın harp döneminde yanına Ermenileri aldığını söyledi.
Ortaylı, "Yorgun Fransa'nın bu harbi gerçekleştirmesi tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildi. Yardımcı kuvvetler gerekiyordu. Asıl hatayı da burada yaptı yanına intikamcı bir kuvvet aldı. Ermenileri aldı yanına işte orada kavga başladı" dedi.
Güneş işçi sınıfına doğmuyordu
Tarihçi Ortaylı İngiltere tarihine gönderme yaparak, harp döneminde işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülkenin Almanya olduğunu söyledi.
İngiltere tarihine gönderme yapan tarihçi, " Güneş Doğmayan İmparatorluk diyorlardı ama o güneş işçi sınıfı üzerine doğmuyordu" şeklinde konuştu.
Ortaylı,"Batı Avrupa harbe girdiği zaman işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülke Almanya idi. Bütün diğer ülkelerde işçi sınıfının durumu ağırdı. Buna İngiltere'de dahil. Güneş Batmayan İmparatorluk ama o güneşi işçi takımının gördüğü yoktu. Sefalet içerisindelerdi" diye konuştu.
Öte yandan Maraş, Urfa ve Antep savunmalarının tarihteki en önemli savunmalar olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:09 Kaynak: İHA

İşçi, İlber Ortaylı, Gaziantep, Genel
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