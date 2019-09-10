Tarihle sanatın buluştuğu 'phaselis festivali' başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Phaselis Festivali', 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'ndeki Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş konseriyle başladı.Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nca (KETAV) düzenlenen Phaselis Festivali, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin açılışına; Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, yerli ve yabancı turistler ile davetliler katıldı.Festival, Phaselis Antik Kenti'nde hazırlanan kokteylle başladı. Phaselis'in ünlü su kemerleri önünde yan flüt ve gitarla konuklar karşılanırken, kadın misafirlere karanfil verildi. Kokteylin ardından Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş Grubu sahneye çıktı. Grup sergilediği performansla konseri izleyenlerin beğenisini kazandı. Kemanda Esen Kıvrak ve Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun, viyolonselde Çağ Erçağ ve piyanoda Gökhan Aybuluş'dan oluşan grup, davetlileri Arjantin'den Türkiye'ye müzikal yolculuğa çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan grup, davetlilere keyifli akşam yaşattı.'BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Phaselis Antik Kenti doğayla tarihin bütünleştiği eşsiz bir bölge. Burada yapılan festival çok anlamlı. Ülke tanıtımına sanat yoluyla katkı sağlanıyor. Festivali gelecek sene uluslararası boyuta taşıyarak bölgenin tanıtımına daha fazla katkı sağlamak en büyük temennimiz. Kaymakamlık olarak da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.'SANAT OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ'KETAV Başkanı ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da 3 bin yıllık geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde tarihle sanatı ve müziği buluşturduklarını belirterek, kendilerinden önceki festivallerde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Festivalin, bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini hatırlatan Topaloğlu, "Festivalimizi gelecek yıl uluslararası boyuta taşıyacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü çok anlamlı. Sanat olmazsa hiçbir şey olmaz. Burada yerli ve yabancı birçok misafirimiz var. Misafirlerimiz ülkelerine döndükleri zaman buranın atmosferini anlattıklarında bu bizim için en güzel tanıtım olur. Festivalimizi gelecek sene daha profesyonel ve uluslararası hale getirerek bölge tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağız" diye konuştu.Festivalin ikinci gününde, Türkiye'de tango müziğinin sevilmesinde etkili isimlerden olan Gustavo Battistessa sahneye çıkacak.