Tarsus\'ta Balkonunda Kurşunlanan Genç Hayatını Kaybetti

25.01.2026 22:18
Mersin Tarsus'ta komşusunun rastgele ateş açması sonucu balkonda bulunan Baran Abdi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde komşuları rastgele ateş açtığı sırada balkondan bakan genç, gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

