Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Tayland ile Kamboçya arasında son üç gündür şiddetini artıran sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya yükselirken, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kamboçyalı işçilerin ülkelerine dönüşü amacıyla sınır kapısı kontrollü olarak açıldı.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI 16

Tayland-Kamboçya arasındaki sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor. Tayland - Kamboçya arasındaki çatışmalarında can kaybı 16'ya yükseldi. Tayland cephesinde bu akşam itibariyle çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 7'ye yükselirken, Kamboçyalı yetkililer asker kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kamboçya Hükümet Sözcüsü Maly Socheata, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda aralarında 1'i bebek olmak üzere 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişinin yaralandığını belirtti.

KAMBOÇYALI İŞÇİLER İÇİN SINIR KAPISI AÇILDI

Tayland'ın doğusunda bulunan Sa Kaeo eyaletinde, artan çatışmalar nedeniyle bir an önce ülkelerine dönmek isteyen Kamboçya vatandaşları için sınır kapısı açıldı. Taylandlı yetkililer, bölgede bulunan binlerce Kamboçyalı işçinin sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönmek istediğini bildirirken, çok sayıda Kamboçyalı vatandaş eşyalarıyla birlikte sınır kapısında toplandı. Grupların, akşam saatlerinde de sınır kapısına gelmeye devam ettiği görüldü.

TAYLAND'DAN "DERİN HAREKAT" MESAJI

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya'nın ağır silah kullanımını sürdürmesi halinde ülke içlerine yönelik "derin harekat" düzenlemeye hazır oldukları belirtildi. Açıklamada, Tayland Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarıyla üç gündür devam eden hava operasyonlarında, Kamboçya'nın askeri komuta merkezleri, insansız hava aracı kontrol noktaları ile silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi.

SINIR HATTINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Tayland ordusu, sınır hattında bulunan ve çatışmaların yoğun yaşandığı Sa Kaeo eyaletindeki dört ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Askeri yetkililer tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan duyuruda, kararın bölge halkın güvenliği ve sivillerin muhtemel dış tehditlerden korunması amacıyla alındığı belirtildi. Söz konusu dört ilçede yaşayan sivillerin 19.00 ile 05.00 arasındaki saatlerde evlerinden çıkmalarının bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

İKİ ÜLKE SINIRINDA AYLARDIR DEVAM EDEN GERGİNLİK

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerilim 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki taraftan toplam en az 48 kişi hayatını kaybederken, olaylardan 300 binden fazla sivil vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı. Çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları temmuz ayında Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya'yı sorumlu tutması üzerine, Tayland geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.