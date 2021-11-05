TBMM Başkanı Şentop "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni gelişen bir alanda hem vatandaşlarımızın hukukunu koruma meselesi hem de gerek devlet faaliyetlerinin, gerekse toplum hayatındaki huzuru koruma konusunda herkesin hukuka uymasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var." dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" törenine katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin hayat ile insan arasında bağ kuran bir meslek olmanın yanı sıra iletişim teknolojileriyle iç içe olması sebebiyle sürekli kendini güncellediğini söyledi.

Şentop, 17'nci yüzyılda ortaya çıkan, 19'uncu yüzyıldan itibaren kurumsallaşmaya başlayan mesleğin, baskı ve iletişim teknolojisindeki yenilikler doğrultusunda günümüze kadar değişim geçirerek varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Değişimin boyutu ne olursa olsun içindeki insan unsurunun önemini hep koruduğunu dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Muhabir, foto muhabiri, yazar olmadan gazetenin, basının olamayacağının hepimiz farkındayız. Çünkü gazeteciliğin konusu insan ve hayattır, hayata dair her şey haberin konusudur. Gazeteciler de olaylar ile okuyucular arasında bazen köprü, bazen ayna, bazen mercek işlevi görmektedirler. Osmanlı döneminde ilk özel Türk gazetesi olan 'Tercüman-ı Ahval'in yayım hayatına 1860 yılında başladığı dikkate alındığında, Balıkesir'de 1886 yılında ilk gazetenin yayımlanması o günün şartlarında gerçekten takdire şayandır. Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin bugün faal ve mücadeleci çalışmalarının ardında 1886 yılından bu yana inkıtaya uğradığı dönemler olsa da devam eden basın geleneğinin saklı olduğunu düşünüyorum."

"Çok yönlü bir alimdi"

Şentop, Balıkesir'in Milli Mücadele ateşinin ilk yakıldığı, Balıkesir Kongresi'nin düzenlendiği, efelerinin istiklal uğruna şahlandığı, Kuvayimilliye'nin bayraklaşan şehirlerinin başında gelmesi hasebiyle Cumhuriyet'in kuruluşunda müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Siz değerli basın mensupları, Milli Mücadele döneminde aziz milletimizin sesi oldunuz. Haklı davamızın hem içeride hem de dünya kamuoyuna anlatılmasında önemli bir rol oynadınız. 'İrade-i Milliye Gazetesi' ve akabinde kurulan Anadolu Ajansı vasıtasıyla gazeteciler, cephede savaşan askerler kadar büyük vazife görmüşlerdir. Bu bakımdan Balıkesir'de siz değerli basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan ve şehrinizin yetiştirdiği müstesna bir insan olan Hasan Basri Çantay'a ahde vefamızı gösterme imkanı sunan siz değerli Balıkesirlilerle hemhal olmaktan onur duyuyorum."

Hasan Basri Çantay'ı "Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim" eseriyle tanıdığını aktaran Şentop, "Çantay, ülkemize gazetecilik, dil ve edebiyat, sanat ve bediiyat ve dini ilimler sahasındaki eserleri ve siyasi mücadelesiyle ciddi hizmetler yapan, çok yönlü bir alimdi." ifadesini kullandı.

Şentop, Hasan Basri Çantay'ın mebus yönünü ve üstlendiği görevleri anlatarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Bursa'nın Yunan işgaline uğraması karşısında duyduğu derin kederle yazdığı "Bülbül" şiirini, hem o dönem yoldaşı olan hem de halen kabir komşusu olan Hasan Basri Çantay'a ithaf ettiğini bildirdi.

"Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilen gazetecilerin kıymeti ortaya çıkmıştır"

Teknolojik imkanların gazetecilerin imkanlarının sınırlarını genişlettiğini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanların çokluğu, gazetecilerin meslek etiğini önemli hale getirmiştir. Artık gazetecinin, muhabirin önüne gelen çok fazla detayı ayıklamak, doğruluğunu birçok farklı kaynaktan teyit etmek sorumluluğu çok daha hayati önem kazanmıştır. Biz bunu koronavirüs salgını sürecinde gördük. Tüm devletler salgınla birlikte bir de 'infodemi' ile mücadele etmek zorunda kaldılar. 'İnfodemi'yi bilgi salgını olarak çevirsek de esas kastedilen bilgi kirliliği salgınıdır. Böyle bir ortamda doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt edebilen gazetecilerin kıymeti çok daha fazla ortaya çıkmıştır."

TBMM'de özellikle sosyal medya ve internet yayıncılığıyla ilgili bir kanun hazırlığı yapıldığını anımsatan Şentop, "Bu konu bazı marjinal grupların anlatmaya çalıştığı gibi Türkiye'ye mahsus değildir. Eylül ayında Viyana'da Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı oldu. Bu toplantıya 87 ülkeden katılım oldu. Toplantı boyunca konuşulan 3 ana başlık vardı. Bunlardan biri de yalan haber ve internet üzerinden işlenen suçlar, saldırılar üzerineydi. Konu üzerinde konuşan tüm parlamento başkanlarının istisnasız şikayet konusu buydu." bilgisini paylaştı.

Şentop, söz konusu toplantıda kendisinin de söz aldığını aktararak, "Konunun iki ayak üzerinden tartışılmasının çok doğru olmayacağını, esas konunun üçüncü bir ayağının olacağını ifade ettim. O da büyük çok uluslu şirketlerin ticaret yapma ve karlılık meselesi. Çünkü tamamen masum, kişisel görüş açıklama meselesi değil mesele. Görüşü, ifadeyi açıkladığınız mecra ve bu mecranın kar marjı ve faaliyet gösterdiği alandaki ticari hesapları da işin içinde var." değerlendirmesini yaptı.

"Bir kanun değişikliği düzenlemesiyle karşımıza gelecek"

TBMM Başkanı Şentop, Facebook ve kontrolsüz sosyal medyanın etkilerine ilişkin dünya genelinde yapılan araştırmalardan örnekler verdi.

Ulusal düzenlemelerin bu anlamda çok gerekli olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti.

"Bir tarafta düşünce açıklama, ifade edildiği doğrudur. Fakat bununla beraber tek tek insanların ve bir taraftan devlet faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması bir başka önemli konu. Çok uluslu şirketlerin, kendi kurallarını kendileri koymaya çalışan şirketlerin çalışma tarzlarına sadece ulusal düzenlemelerle mücadele etmek yeterli değil. Uluslararası alanda yapılacak olan bazı düzenlemelerle de anlaşmalarla da çok uluslu şirketleri hukuk kurallarına uymaya zorlayacak hükümler getirmeliyiz. Bu konuda birçok değerlendirmeyi ikili görüşmelerde de yaptık. Muhtemelen bu ayın sonunda İspanya'da Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nda bu konu gündemin en önemli maddesi olacak. Yeni gelişen bir alanda hem vatandaşlarımızın hukukunu koruma meselesi hem de gerek devlet faaliyetlerinin, gerekse toplum hayatındaki huzuru koruma konusunda herkesin hukuka uymasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var. O bakımdan hem internet gazeteciliği hem de internet üzerindeki yayınlar ve sosyal medya ile ilgili düzenlemeler tartışılıyor. Farklı siyasi partilerle de görüşülerek bir kanun değişikliği düzenlemesiyle karşımıza gelecek. "

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Hasan Basri Çantay'ın Balıkesir için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Canbey, Çantay'ı rahmetle andığını belirterek, "Gazetecilik kadim ve saygın bir meslek. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Bu cemiyetlere ihtiyaç var. Bu cemiyetler gazetelerin kendi otokontrol sistemini sağlıyor. Bu sistemin daha iyi işlemesi gerekiyor. Basın, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve çalışma koşulları anlamında kolay bir süreç yaşamıyor. Bu anlamda da kendilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de üzerimize düşeni her zaman yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise Hasan Basri Çantay'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla Milli Mücadele'ye önemli desteklerde bulunduğunu söyledi.

Demir, basının önemine işaret ederek, "Tarihe not düşen hakiki gazetecilere sahip çıkacağız. Bunu demokrasimizin beslenmesi güçlenmesi ve sağlıklı işlemesi için yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansına ödül

Konuşmaların ardından, Balıkesir'de faaliyetlerini sürdüren gazete, radyo ve televizyon ile Türk basınına önemli hizmetleri bulunan kişi ve kuruluş, başarılı iş insanı, kurum yöneticileri ve sporculara ödülleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer protokol üyelerince takdim edildi.

Törende, Anadolu Ajansı (AA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz'e verilen şildi, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy aldı.

Etkinlikte, AA Balıkesir Muhabiri Miraç Kaya'ya "Otağ Fırıncıoğulları Özel Ödülü", kurum adına Ayvalık ilçesinde serbest habercilik yapan Suat Salgın'a da "Cevdet Demiray Özel Ödülü" verildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, eylül ayında vefat eden babası gazeteci Ahmet Aydemir adına hazırlanan belgeyi TBMM Başkanı Şentop'tan alırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, Şentop ve beraberindekiler, etkinliğin düzenlendiği kültür merkezinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılışı gerçekleştirilen "15 Temmuz Balıkesir Manşetleri" sergisini gezdi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç ile çok sayıda gazeteci katıldı.