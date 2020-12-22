TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen'deki Maarif Okullarını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen'deki Maarif Okullarını ziyaret etti Açıklaması

22.12.2020 20:53
TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen'deki Maarif Okullarını ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfına bağlı ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'de bulunan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfına bağlı ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'de bulunan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

Okuldaki farklı laboratuvarları gezerek okul çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Şentop ve beraberindeki heyet, ardından okulun konferans salonunda bu vesileyle düzenlenen programa katıldı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa, Şentop ve beraberindeki heyetin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, siyasiler, akademisyenler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Şentop, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "83 milyon Türkiye'nin kalbinin sizlerle beraber attığını ifade etmek isterim." dedi.

Öğrencilere hitap ederek dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle çok daha fazla dikkatli hareket etme mecburiyeti olduğunu belirten Şentop, "Talebelik makamının gereği olarak öğretmenlerinizden en iyisini, en güzelini talep etmeye, bilgi ve ruh dünyanızı zenginleştirmeye devam ediniz. Sahip olduğunuz ana diliniz şükür ki yaşadığınız huzurla dolu ülkenizde eğitimde ve günlük hayatınızda sizin kimliğinizin bir nişanesi olarak varlığını sürdürüyor." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Türklerinin milli kimlikleri, sahip oldukları maddi ve manevi değerleri, en önemlisi de ana dilleri olan Türkçede eğitim ve öğretim arzuları kökeni itibarıyla çok eskiye giden bir tarihi geçmişe sahip olduğunun altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Tefeyyüz mektepleriyle yaklaşık 125 yıl kadar önceye dayanan bu tarih, 1944'ten sonra kesintiye uğramadan bugünlere kadar devam etmiştir. Sizler bu topraklardaki kimliğinizi, sahip olduğunuz milli ve manevi değerleri, dininizi, tarihinizi bu okullarda öğreniyorsunuz."

"Türkiye olarak bizler Maarif Vakfı Okullarının destekçisiyiz"

Kalkandelen'deki Maarif Okullarının bu yıl ilk lise mezunlarını verdiğini anımsatan Şentop, "Şu an yaklaşık 545 öğrencisi bulunan ve modern eğitim anlayışıyla hizmet okulunuzda sizler gibi bizler de bütün Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Bu yıl ülke çapında düzenlenen bilim yarışmasında dört ödül kazandınız. Bu başarıların devamını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Kalkandelen'de faaliyet gösteren Maarif Okullarının başkent Üsküp'ten başlamak üzere Kuzey Makedonya'nın diğer şehirlerinde de açılması durumunda Maarif Vakfı Okulları büyük bir aileye dönüşecektir." diye konuştu.

Şentop, "Türkiye olarak bizler Maarif Vakfı Okullarının destekçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar arkasındayız. Bu hususta Kuzey Makedonya Hükümetinden gerekli desteği beklediğimizi kendilerine ifade ettim. Huzurlarınızda da bunu tekrar ediyorum." dedi.

Türkiye'nin varlığını ve Türkçe'nin sesini başta gönül coğrafyası olmak üzere dünyanın her yerine ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şentop, "Mazimiz ile atimiz Maarif Okullarında tekrar ihya ve inşa olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Esasen sadece burada değil Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında beri her gün ailemiz genişliyor, Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki eğitim kurumu sayısı 43 farklı ülkede 322'ye ulaşmıştır." dedi.

Şentop, en büyük arzularının, dünyanın her yerinde okullar ve üniversiteler açmak ve bu sayede gönül bağlarının güçlenmesini sağlanması olduğunu belirtti.

Maarif Vakfının Kuzey Makedonya'da faaliyetlerine başlaması hakkında bilgilendirmede bulunan Şentop, buradaki Uluslararası Maarif okullarının bu yıl üçüncü eğitim öğretim yılında olduğunu ve toplam 545 öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Kalkandelen'deki bu okulda Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve İngilizce olmak üzere dört dilde eğitim verildiğini dile getiren Şentop, Vakfın Kalkandelen'deki okullar dışında başkent Üsküp'te de bir anaokulu olduğunu, izinlerin alınması durumunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamak üzere ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir okul için bina temininin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün de dünya genelindeki Maarif Okulları olarak temel eğitim müfredatını 5 temel esas üzerine inşa etmeye çalıştıklarını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede her bir öğrencimizin çok iyi derecede modern bir fen ve matematik eğitimi almasını hedefliyoruz. İkincisi, öğrencilerimizin kendilerini ve dünyayı daha iyi tanıyacakları, kritik analitik anlamda iyi bir sosyal bilimler mantığını kazanacak birer sosyal bilimler perspektifi kazanmalarını istiyoruz. Üçüncüsü, teknoloji olmazsa olmazımız; geleceğin dünyasına hazırlamak için iyi bir teknolojik altyapı vermeye çalışıyoruz.

Dördüncüsü, iyi bir dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Başta kendi ana dilleri, o ülkenin resmi dili olmak üzere Türkçemizi mutlaka en iyi şekilde öğretmek için özel bir gayret gösteriyoruz. Ayrıca o ülkede rağbet gören bir uluslararası dil İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça hangi dil varsa yaygın olarak, onu da öğretiyoruz. Son olarak da bütün okullarımızda kendi ülkesinin, kendi halkının yerel kültürünü, ulusal geleneklerini de en iyi şekilde öğrenmeleri için gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki iyi yetişen kuşaklar kendi toplumlarına yabancılaşmasın, kendi ülkelerine, vatanlarına, değerlerine bağlı birer birey olarak yetişsinler."

FETÖ terör örgütü iltisaklı grupların bu topraklarda eğitim faaliyetlerini zorlanarak da olsa devam ettirdiklerine dikkati çeken Akgün, bu durumun olumsuz etkilerinin ancak eğitimle, alternatif eğitim kurumları açılarak bertaraf edileceğinin farkında olduklarını vurguladı.

Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, piyano ve gitar performansı sergiledi.

Öte yandan, Şentop bu kapsamda Kalkandelen Alaca Camisi ve Harabati Baba Tekkesini de ziyaret etti.

Alaca Camisi ve Harabati Baba Tekkesi ziyareti

Şentop ve beraberindeki heyet, Kalkandelen'deki temaslar kapsamında Alaca Camisi'ni ziyaret etti. Kalkandelen Müftüsü Kani Nesimi'nin de hazır bulunduğu ziyarette Şentop, Alaca Camisi hakkında bilgi aldı.

Cami çıkışında cemaatle sohbet ederek fotoğraf çektiren Şentop, ardından Harabati Baba Tekkesine ziyarette bulundu. Tekke ziyaretinde, merkezi Arnavutluk'ta bulunan dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Dede Edmond Brahimaj da eşlik etti.

Mustafa Şentop, Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen'deki Maarif Okullarını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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