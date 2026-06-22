TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu

22.06.2026 19:42
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yakın dostlarının evlatları Emire ve Barış’ın mutlu gününe katılmak üzere İstanbul’daki düğün töreninde yerini aldı. Düğünde halay başı olan Buldan siyasetin stresli ortamından uzakta neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yakın dostlarının çocukları Emire ve Barış çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve düğünden renkli anları içeren videoda, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın davetlilerle yakından ilgilendiği görüldü.

HALAY BAŞI OLDU 

Kürtçe şarkıların eşlik ettiği düğünde sahneye çıkan Pervin Buldan, eline aldığı kırmızı mendille halayın başına geçti. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Buldan, davetlilerle birlikte uzun süre halay çekerek düğünün coşkusuna ortak oldu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da halay başı oldu

Siyasetin yoğun gündemine düğünde ara veren DEM Parti Milletvekili'nin halay çektiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

Düğün sonrasında tebriklerini ileten davetliler, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken; Emire ve Barış çiftinin bu özel gününden geriye eğlenceli görüntüler kaldı.

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Son Dakika DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu - Son Dakika
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