TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası - Son Dakika

TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrasında bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrasında bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi.

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TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek, özür dilemesi gerektiğini ve özür dilemediği takdirde geçici olarak Genel Kurul salonundan çıkarılması veya oturuma katılmama cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.


TBMM Başkanvekili Celal Adan da Şık'ın geçici olarak Genel Kurul oturumlarına katılmama cezası verilmesini Genel Kurulun önerisine sundu. Bağımsız İstanbul milletvekili Şık'ı savunmak üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. Baş, Şık'ın diğer milletvekilleri gibi deneyimli olmadığını ve milletvekillerinin kendisine cevap verdiklerinde Şık'ın milletvekillerine cevap verme ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Baş, Tiran'ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş konuşmasını bitirip yerine geçerken, AK Parti sıralarından kendisine yönelik sözler söylendi. Bunun üzerine Baş ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.


Aradan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildiğini açıkladı. - ANKARA

Ahmet Şık, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası - Son Dakika

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