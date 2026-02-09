TBMM'deki Cinsel İstismar Davasında Tahliyeler

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin 5 sanıklı davada, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Mayıs'ta yapılacak.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının ikinci duruşması, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve tutuksuz sanık Ramazan Çetin ile taraf avukatları katıldı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Üyeleri CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, "Eşim ve çocuğum dışarıda mağdurlar. 2 aydır işlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım. Söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi. Durmuş Uğurlu'nun avukatı müvekkilinin adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını istedi.

"Zaten mesaj attığımda TBMM'de stajyer değildi"

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu da "Cinsel amaçlı mesaj atmadım. Zaten mesaj attığımda TBMM'de stajyer değildi" dedi. Beşlioğlu'nun avukatı da müvekkilinin tutukluluğun kaldırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Recep Seven ise "38 yıldır Meclis'te görev yaptım. Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim anlamıyorum. Çok mağdurum" şeklinde savunma yaptı.

"Müvekkilim medya baskısı ile tutuklandı"

Seven'in avukatı da şunları söyledi:

"Medya baskısı ile tutuklandı müvekkilim. İşlemediği bir suçtan cezaevinde. Ne dışarda şahsi bir buluşması ne de mesajlaşması var. 40-50 saniye birine sarılınabilir mi Meclis'te. Öyle bir ortam yok Meclis'te. Bu tutukluluğun sonlandırılması lazım. Hamile bir kız çocuğu olduğundan bahsediliyordu, hani nerede? Dedikodular bunlar. Meclis Genel Sekreteri'nin ismi geçiyor. Umut Can Bulut'un ismi geçiyor. Neden onlara bir şey yapılmıyor da benim müvekkilime yapılıyor? En ağır adli kontrol verebilirsiniz. Tahliyesini istiyorum müvekkilimin."

"D'nin de rızası var" savunması

Tutuklu sanık Halil İlker Güner de "15 yıldır Meclis'te çalışıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere" dedi. Güner'in avukatı "Medya baskısı ile tutuklandı. D'nin de rızası var. Karşılıklı diyalog halinde görüşmüşler" dedi.

Tutuklu sanık Ramazan Çetin de tahliyesini istedi.

Mağdur D'nin babası da duruşmada söz aldı ve "Kızımın rızası olduğu söyleniyor. Hangi yönde olmuş rızası. Sizin kızınıza böyle mesaj gelse ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

"Belki de kızım bana erken söylediği için hayatını kurtardı"

Anne E.D. söz alarak şöyle konuştu:

"Bunlar dışarı çıkarsa canına bir şey gelmesinden korkuyorum. O yüzden elektronik kelepçe ya da uzaklaştırma talep ediyorum. İlla tecavüz etmeniz gerekmiyor. Belki de kızım söylemeseydi taciz daha ilerleyecekti. Belki de kızım bana erken söylediği için hayatını kurtardı."

Bunun üzerine Recep Seven'in avukatı söz alarak "Dedikodudan ibaret şeyler bunlar. Stajyerler aralarındaki kıskançlıktan dolayı şaibeli şekilde suçlamada bulunmuşlardır. İftiralardan dolayı yargılanıyorlar. Ailelerin boşanma olayından dolayı psikolojik sorunları var ve bu yüzden böyle söylediklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Derinlemesine inceleme yapılmalı, aksi takdirde buzdağının görünmeyen kısmını açığa çıkartamayacağız"

Duruşmada söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "2018 yılında benzer vakalar olduğuna dair Meclis'te araştırma önergesi vermiştik. Bu zamana kadar hiçbiri incelenmedi. Derinlemesine inceleme yapılmalı, aksi takdirde buzdağının görünmeyen kısmını açığa çıkartamayacağız. Meclis'in her yerinde kamera yok. Buradaki olay aslında buzdağının bir parçası. Her şey leke kaldırır, TBMM leke kaldırmaz. Mahkemenizden istirhamım bu davaya katılma talebimizin kabulü ve 2018 yılında ismi geçenlerin huzurdaki sanıklarla ilişkileri, tanıyıp tanımadıkları araştırılmalı" dedi.

Sibel Suiçmez de "Çocuk hakları dediğimiz zaman konunun herkes tarafından çok iyi şekilde irdelenmesi gerekiyor. Gerçeğin aydınlatılması için katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini istiyoruz" talebinde bulundu.

"Rıza söz konusu değildir"

Mağdur çocuk avukatlarından Cemile Karaboğa, duruşmaların gizli yapılmasını ve SEGBİS ile kayıt altına alınmasını talep etti. Karaboğa, "Duruşma başlarken bu taleplerimizin değerlendirilmesi usule aykırıdır. Halil İlker Güner'in iddianamede de yer aldığı gibi 'Fıstığım, güzelim, sen benimle buluşmayı çok mu istiyorsun', 'Buluşacağımızı kimseye söyleme', 'En çok da sana hakim olmak istiyorum", 'Sen benim küçük sevgilimsin', 'Öyle ben gelemem, edemem olmaz' şeklindeki mesajlarına ilişkin '18 yaşından küçük bir çocuğun rızası vardır' demek hayatın olağan akışına aykırıdır. Mağdur üzerinde sanığın konumu düşünüldüğünde baskı kurduğu ortadadır ve böyle bir durumda rıza söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

"TBMM'nin kasap reyonunda da taciz var"

Anne S.U. da " Her insan boşanabilir. Biz boşanıyoruz diye çocuklarımın psikolojisi kötü denilemez. Bu şekilde iftira atılmamalı. Akılları gayet başında çocuklarımın. İsimleri daha duyulmasın diye daha söylemediklerimiz var. TBMM'nin kasap reyonunda da taciz var. Kızıma arkadan sarılıp kaçanlar var. Kasap reyonundaki kameraların incelenmesini talep ediyorum. Biz güvenli diye Meclis'te gönderdik çocuklarımızı" beyanında bulundu.

Mağdur kız çocuklarından A. ise Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği ifadeyi kabul etmedi ve şikayetini geri çekti.

Beyanların ardından Savcılık, eksik hususların giderilmesini ve üzerine atılı suçlar nedeniyle sanıkların tutukluluklarının devamını istedi. Sanıklar ise tahliyelerini ve tutukluluk hallerinin kaldırılmasını talep etti.

Sonraki duruşma 15 Mayıs'ta

Mahkeme Başkanı, beyanların ardından ara kararını açıkladı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı nedeniyle 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Katılma taleplerini kabul etmeyen Hakim, bir sonraki duruşma tarihini 15 Mayıs olarak belirledi.