Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

34 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Genel Kurulda, araştırma komisyonu üyelikleri için siyasi parti gruplarınca gösterilen aday üyelerin isimleri okundu.

Daha sonra yapılan oylamada belirlenen komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

AK Parti: Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz,

CHP: Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,

HDP: Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

MHP: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt,

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

Meclis araştırma komisyonuna seçilen üyeler, yarın saat 16.00'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimlerini gerçekleştirecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan emsal niteliğinde nafaka kararı: Eski eş çalışsa bile yoksulluk nafakası ödenmeli
Rusya'da bir anne scooter üstündeki çocuğunu bisiklete bağladı Şehide acı veda: Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı Bursa'da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]