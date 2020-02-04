TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ile CHP ve HDP Grup Başkanvekilleri arasında Türk Kızılay tartışması yaşandı.

Genel Kurulda, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin maddeleri üzerinde söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Kızılay, tek adam rejiminin yozlaştırdığı, içini boşalttığı bir dernek haline getirilmiştir." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çepni'nin iddiasının hakikati yansıtmadığını söyleyerek, "Kızılay, milletimizin büyük bir hassasiyetle üzerine titrediği, köklü geçmiş ve geleceğe sahip, milletin en temiz değerlerini temsil eden kıymetli bir kurumumuzdur." diye konuştu.

Kurumları, münferit olaylardan hareketle töhmet altında bırakmanın doğru olmadığını dile getiren Akbaşoğlu, bu açıdan dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini belirtti.

Türk Kızılayın kurumsal kimliği ile kuruma yapılan bağışların çerçevesini, kendi bağlamında değerlendirmek gerektiğini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kızılayı töhmet altında bırakacak, buraya bağışların önünü kesecek şekilde yaklaşım doğru değildir. Herkesi istismarın karşısında durmaya davet ediyorum. 'Hiçbir şey yapmıyor.' denen Kızılay, bütün dünyaya yardım götürüyor. Kızılay, en son 2 bin 500 çadır, 15 bine yakın yatak, 42 binin üzerinde battaniye, 220 bin paket gıda maddesi, her biri 5'er bin kişi kapasiteli 6 mobil ve sahra mutfağını Elazığ ve Malatya'ya göndermiştir. Kızılay dünyanın dört bir tarafında bütün mazlum ve mağdur coğrafyalardadır."

"Başlı başına ahlaksızlık"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türk Kızılayın, değerinin ve öneminin sürdürülebilmesi için bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, "vergi kaçırmak ve vergiden kaçınmak" ifadesini kullandığını hatırlatan Oluç, "Kızılayın başında olan bir kişinin vergi kaçırmayı ya da vergiden kaçınmayı ahlaki, masum bir şey olarak göstermesi başlı başına ahlaksızlıktır." diye konuştu.

Kimsenin, Türk Kızılaya bağışların engellenmesini savunmadığını belirten Oluç, "Ahlaksızlık hat safhada, olacak iş değil. Başkentgaz, Kızılay, Ensar, ABD'deki bir vakıf. Oradan da nereye gittiği belli değil. İnanılmaz bir saadet zinciri kurulmuş. Bunun başka bir ismi yok. Kızılayın başındaki kişinin neyini savunuyorsunuz? Yargı devreye girmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Meclisin aklıyla alay etmektir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konuyu konuştuklarını dile getirdi.

Özel, "Kızılay Başkanı, 'Torunların yapmaya çalıştığının vergi vermemek olduğunu' söylemişken, Kızılaya yapılan bağışlarda yüzde 5 sınır yok ama Ensar'a yapılacak bağışta bu yüzde 5 üst limiti varken, ne yapılmaya çalışıldığı toplum vicdanında şüpheye yer bırakmayacak şekilde karşılığını bulmuştur." dedi.

"Söz konusu şirketin, 70 kat gelir artışı olduğunu" savunan Özel, "Kızılay, '70 kat gelirimiz arttı, 70 kat bağışlar arttı.', 'Artık her fakir aile haftada bir kez Kızılaydan kavurma yiyor.' diyor mu? Kızılay, baştan aşağıya tüm yoksul aile çocuklarını giydiriyor mu? Var mı böyle bir şey? Yok. Depremde Kızılay aktivitesi yok. Bot, yat, yalı, uçak kiralamada var, Antalya'daki yandaş etkinliklere sponsor olmakta var. Burada çıkıp bu rezilliği savunmak Meclisin aklıyla alay etmektir. Herkes pozisyonunu doğru belirlesin." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.