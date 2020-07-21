TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin fındık üreticilerinin sorunları konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin fındık üreticilerinin sorunları konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin, "fındık üreticilerinin sorunlarının detaylı incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fındığın, Kocaeli'den Artvin'e 16 il, 123 ilçe, 3 bin 200 köyde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin üreticiyle üretildiğini belirtti.

Ülke açısından milli ve stratejik bir ürün olan fındık konusunda hükümet tarafından milli bir politika oluşturulamadığını söyleyen Örs, her sezon öncesinde fındık taban fiyatıyla ilgili üretici mağduriyeti yaşandığını dile getirdi.

Taban fiyatının belirlenmesi ve açıklanmasında üreticinin yok sayıldığını savunan Örs, üreticinin özel sektör ve yabancı şirketlerin eline mahkum edildiğini iddia etti.

Örs, 2020 yılı fındık taban fiyatının henüz açıklanmadığını, bu durumun, bölgede spekülasyonlara neden olduğunu belirtti.

Fındık taban fiyatının acilen açıklanmasının, üreticinin lehine olacağına işaret eden Örs, şöyle konuştu:

"Yaşanan salgın süreci ve şartları göz önüne alınarak 2020 yılı için maliyetin üzerine enflasyon ve çiftçinin yaşam payı da ilave edilerek üreticiyi de memnun edecek taban fiyat belirlenmeli ve taban fiyat hasat başlamadan önce açıklanmalıdır. Bu yıl rekoltede yaşanan düşüş de dikkate alınarak fındık taban fiyatı 25 liradan az olmayacak şekilde açıklanmalı, üreticinin kaygılarına son verilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde milli bir tarım politikası oluşturulmalıdır."

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, fındık üreticilerinin her yıl aynı sorunlarla aynı belirsizliklerle karşılaştığını söyledi.

Fındık üretiminde temel sorunun, taban fiyat belirlenirken alın terinin, emeğin karşılığının verilmemesi olduğunu ifade eden Gaydalı, "Ne gariptir ki fındık gibi dünya pazarında bu kadar güçlü bir ürün kendi topraklarında değer görmüyor. Aksine fındık üreticisini destekleyen kurumların içi boşaltılıyor." dedi.

"Fındık üzerinde oyun oynanıyor"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındıkla ilgili her yıl aynı konuların gündeme geldiğini, aynı şeylerin konuşulduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, fındık rekoltesini 665 bin ton olarak açıkladığını hatırlatan Torun, "Sayın Bakan, bu rekolteyi size kim açıklattı, kim dayattı? Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 610 bin ton civarında açıklıyor ama siz tutuyorsunuz 665 bin ton olarak açıklıyorsunuz. Bunun fındık üreticisi için anlamının ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Fındık üreticisinin mağdur olduğunu öne süren Torun, FİSKOBİRLİK gibi bir kurumun bitirildiğini, yerine TMO'nun getirildiğini hatırlatarak, "TMO, piyasaya girecek mi girmeyecek mi, belli değil. Asıl, benim gerçekten fındık gelirine ihtiyacı olan üreticimin kazanması lazım. Öbürü zaten her halükarda kazanıyor, gelir elde ediyor ama siz ne yapıyorsunuz? Garibanın elinden fındık çıktıktan sonra TMO'yu devreye sokuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Fındık üzerinde oyun oynandığını söyleyen Torun, "Fındığın üzerindeki oyunu bozun, garibanın fındığı para etsin. Artık yalnızca yurt dışındaki bazı insanlara para kazandırmayın." diye konuştu.

"Fındığın patronuyuz"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, hasat öncesinde fındık üzerine araştırma önergeleri verilmesinin mutat hale geldiğini söyledi.

Fındığın, çok önemli bir ürün olduğunu dile getiren Öztürk, "Türkiye, fındıkta gerek üretimde gerekse ihracatta tartışmasız bir numara. Fındığın patronuyuz." dedi.

Fındığın, yüzde 85'inin ihraç edildiği için dünya şartlarına da bağlı bir ürün olduğunu hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Ben aynı zamanda bir fındık müstahsiliyim, fındığa da emek vermiş, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü yapmış bir kardeşinizim. Değerli arkadaşlar güzel şeyler söylediler ama bir haksızlık yapılıyor. Bazı arkadaşların zoruna gidiyor ama AK Parti iktidara geldiğinde, 2002'de 1,5 lira fiyatla sezona başlamıştı ama AK Parti geldiğinde bu fiyat yükseldi ve 4 dolarlara kadar çıktı. Dün Giresun Ticaret Borsasıyla toplantı yaptım. Fiyatlar halen 20 lira, 21 lira düzeylerinde. Önümüzdeki günlerde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız fiyatları açıklayacak. İnanıyoruz ki fındık fiyatları müstahsilimizin beklentisi doğrultusunda olacak, Türkiye'nin şartları ve dünyanın şartları noktasında olacak."

AK Parti TBMM Grubu'ndaki milletvekilleri olarak kendi aralarında 3 yıldır çalıştıklarını, "Fındık Çalışma Grubu" kurduklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Müstahsilimizden, ziraat odalarından ve fındık üreticileri tarafından aldığımız bilgileri Tarım ve Orman Bakanımız vasıtasıyla hükümetimize iletiyoruz. Bu sene de ilettik. 16 Haziran'da Mecliste ilk toplantımızı yaptık daha sonra Tarım ve Orman Bakanımızla buluşarak tekliflerimizi kendisine ilettik. Tarım Bakanımız da konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Elbette spekülasyona açık bir ürün çünkü bir taraftan alıcılar var, bir tarafta da müstahsil. Biz müstahsilin yanındayız. Hükümet olarak da eminiz, müstahsilimiz mağdur edilmedi, edilmeyecek.

Biz eminiz ki Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz en iyi, en güzel kararı verecekler ve Türkiye'nin yararına olan, Türkiye'nin altını mesabesinde olan fındığı değerlendireceğiz. Gönül ister ki fındık meselesini sadece sezon öncesi tartışmayalım. Bütün partilerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum, çünkü bu milli bir davamız."

"Anayasal yetkimiz elimizde olsaydı gensoru verilecekti"

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "16 ili etkileyen böyle bir üründe, 620 bin ton rekolteyi 665 bin ton açıklayarak, 8 milyon insanın aşıyla ekmeğiyle oynayan Tarım ve Orman Bakanı hakkında anayasal yetkimiz elimizde olsaydı gensoru verilecekti." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Özel'e, "Cevaptan kaçmıyoruz. Kaldı ki gensoru denen şeyin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Netice itibarıyla Türkiye'de kaç bakan gensoruyla düşmüştür? Düşen hep sizin bakanlarınız." karşılığını verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 07:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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