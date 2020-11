TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Dağlık Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine ilişkin, "İşgal altındaki toprakların önemli bir kısmının kurtarılması memnuniyet verici olmuştur. Bu süreçte Türkiye her daim olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan halkının haklı davasında yanında olmaya devam edecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ölümünün 82. yılında Atatürk'ü andı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası koordinasyon konusunda ciddi kaygıları bulunduğunu ifade eden Dervişoğlu, sarılamayan yaralar ve sıkıntılar olduğunu söyledi. Dervişoğlu, dertlerin çözümü noktasında TBMM'de kurulan komisyonda görüş ve düşüncelerini paylaşacaklarını, yaraların en kısa zamanda sarılmasına yönelik adımları el birliğiyle atacaklarını dile getirdi.

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasına yönelik bildiriye değinen Dervişoğlu, "Mutlak zafer Azerbaycan'ındır. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmamış, şehitlerin ruhu şad olmuş, intikamları alınmış ve Türk ordusu yine muzaffer olmuştur." diye konuştu.

Moskova yönetiminin, Dağlık Karabağ sorununun daha fazla çözülmemiş halde kalamayacağının ve Azerbaycan'ın özellikle askeri alanda giderek güçlendiğinin farkında olduğunu söyleyen Dervişoğlu, Rusya ve Ermenistan arasındaki geleneksel bağların göz önünde bulundurulması gerektiğini belitti.

"Pazar günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Berat Albayrak'ı aldığı geç ama isabetli karar için tebrik ediyorum." diyen Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan'a da başarı diledi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millete külfet olduğunu iddia ederek, "Bakanların da sosyal medyadan istifa edip kayıplara karışması ancak böyle bir sistemde olabilir." dedi.

"Azerbaycan büyük kazanımlar elde etti"

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de sözlerine Atatürk'ü anarak başladı.

Karabağ'ın 28 yıllık diplomatik süreçlerin ardından 27 Eylül 2020'de Azerbaycan tarafından başlatılan harekatla işgalden kurtarılmaya çalışıldığını belirten Bülbül, nihayetinde Ermenistan'ın çok büyük kayıplar vererek yenilgisini ilan ettiğini söyledi.

Başından beri işgal altındaki toprakların er ya da geç kurtarılacağını söylediklerini dile getiren Bülbül, Azerbaycan'ın yapılan anlaşmayla büyük kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Bülbül, "Biz kardeş Azerbaycan'ı bu muvaffakiyeti sebebiyle kutluyoruz. Karşılaşacakları her türlü zorlukta her zaman yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı ifade ediyoruz. Varolsun Türkiye, varolsun can Azerbaycan." diye konuştu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bülbül, bakanlık görevine getirilen Lütfi Elvan'a da başarı diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi koltuğunun dün boş olduğunu, resmi olarak boşalmasa da koltukta kimsenin oturmadığını söyledi. Beştaş, "Döviz kurlarında düşüş yaşandı, TL hasret kaldığı değer artışına bir istifayla kavuştu. AKP iktidarının yönetmesindense yönetmemesi daha büyük bir katkı yapıyor." görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Atatürk'ün ölümünün 82. yılı olduğunu anımsatarak, "Kendisini sonsuz saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Kurduğu cumhuriyetin önemini, güçlü parlamento gerekliliğini, devlet geleneğinin adabını her geçen gün daha fazla kavrıyoruz." dedi.

Özkoç, Atatürk'ün bıraktığı en büyük miras ve sorumluluğun, demokratik cumhuriyete, parlamentoya, devlet yapısına sahip çıkmak, yeniden daha güçlü bir şekilde güçler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlamak olduğunu savundu.

"Azerbaycan'ın zaferini memnuniyetle karşıladık"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın zaferi karşısında Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle ateşkes ilan edildiğini memnuniyetle öğrendiklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan halkını elde edilen fırsatlar nedeniyle kutluyoruz. İşgal altındaki toprakların önemli bir kısmının kurtarılması memnuniyet verici olmuştur. Bu süreçte Türkiye her daim olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan halkının haklı davasında yanında olmaya devam edecektir. Uluslararası hukukun gereği olarak Karabağ'ın tamamının Azerbaycan'a teslim edilmesi konusunda Türkiye her türlü girişimde bulunmayı sürdürecektir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'a başarı dileyen Muş, şöyle dedi:

"Görevi devreden, görevden müsaadesini isteyen kıymetli bakanımız Berat Albayrak çok zor süreçte bu görevi üstlendi, üreten Türkiye'nin büyümesi için büyük mücadeleler verdi. Dünyanın yüz yılda bir göreceği, en büyük felaketin yaşandığı bir dönemde, bir pandemi sürecinde Türk ekonomisini yönetti. Dünya ekonomilerinin yüzde 30, yüzde 20, yüzde 35 küçüldüğü bir dönemde Türk ekonomisinin en az hasarla bu süreci atlatması için büyük mücadeleler gösterdi. Azmine, gayretine, samimiyetine şahidiz. Biz kendisinden razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni süreçte kendisine hayatında başarılar diliyoruz."