TBMM Genel Kurulu'nda 'gerici' tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'gerici' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 'gerici' ifadesi tartışma yarattı. AK Parti milletvekilleri tepki gösterdikleri Ersoy için Meclis Başkanvekili'nden ceza verilmesini talep etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, kanun üzerinde eleştirilerini dile getirirken AK Parti'ye yönelik 'gerici' ifadesini kullandı. Ersoy devamında, "Bu toplumun aklını, bilincini ve vicdanını yok ediyorsunuz. Halkların birlikte yaşama, üretme, ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Size neden 'gerici' diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler, ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan" dedi.

Görüşmeler devam ederken, bu kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın sözleri yeni bir tartışma yarattı. Öcalan'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermesi MHP'li Levent Bülbül'ün tepkisine neden oldu. Bülbül, "Katil Öcalan, Katil Öcalan" diyerek tepki gösterdi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,