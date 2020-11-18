TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

18.11.2020 14:57
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Yargı üzerindeki siyasi baskılar", HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü", CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Pandemi döneminde Bartın'ın sorunları" konularında birer konuşma yaptı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı bir ülkede ekonomik gelişmeden, toplumsal barıştan söz edilemeyeceğini belirterek, yargı alanında yaşanan sorunları tek başına anayasal ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklerle açıklamanın mümkün olmadığını, sorunun temelinde baskıcı ve otoriter yönetim anlayışının bulunduğunu söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yargıyı baskı ve tehdit altında tuttuğunu iddia eden Yeneroğlu, bazı isimlerin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen halen cezaevinde olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin bu adaletsizliklerle yönetilemeyeceğini savunan Yeneroğlu, " Cumhurbaşkanı, insan hakları ve hukuk devletine tekrar dönmek istiyorsa çözümü basittir; istifa etmeyeceğine göre en azından yargının üstündeki elini çeksin." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Kaya, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin iktidar yetkililerinin açıklamalarına işaret ederek, "Biz kadınlar, kazandığımız hiçbir haktan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinin kadınları şiddet gördüğü alanda kalmaya zorlandığını dile getiren Kaya, kadına ayrılan bütçedeki yüzde 19'luk artışın yetersiz olduğunu söyledi.

CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu, Bartın Tabip Odası Temsilcisinin yaptığı açıklama nedeniyle Sağlık Bakanlığının soruşturma başlattığını belirterek, "Sizin hayatınız inşaat olabilir ama sağlık alanını inşaattan ibaret sanmayın." dedi.

Bartınlı esnafın nakit desteği, sicil affı, kira gelirlerinden stopajın kaldırılmasını istediğini anlatan Bankoğlu, "Kanal İstanbul'a 60 milyar dolar için kaynak var ama asıl sıkıntıyı çeken vatandaşa kaynak yok öyle mi?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerinden söz alarak, hiçbir milletvekilinin konuşmasından rahatsız olmadıklarını belirterek, ancak gündem dışı konuşmaların dağılımında bir usul ortaya konduğunu hatırlattı.

Buna göre AK Parti'nin haftalık 3, CHP'nin 3, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin bir konuşmacısı olması gerektiğine dikkati çeken Turan, bu usulün tüm partilerce kabul edildiğinin altını çizdi.

Bugün uygulamada iktidar partisi dışında üç vekile söz verildiğine işaret eden Turan, "Bunu ben gözden kaçan bir usul olarak değerlendirmek istiyorum. Tekrar bu mutabakata bağlı adım atılmasını talep ediyorum. Aksi halde her Meclis başkanvekilimiz, kendi siyasi partisine, teamüllerine, parametrelerine göre bu konuda söz verirse başka bir tartışma konusu olur." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, Turan'ın talebine "Bu şekilde yardımcı olmanızdan dolayı memnuniyet duyarız. Bize de bu konuda bir destek sundunuz. Bugünü tanrı misafiri değerlendirin. Biz bugün iktidar partisine bir misafir planladık. Öyle kabul edelim." diyerek karşılık verdi.

Erdoğmuş, "Burası TBMM'dir, tabii ki teamüller üzerinden çalışmalar yürüyecek yoksa aksaklıklar olur. Ama bu tür şeyler de zaman zaman olabiliyor." dedi.

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- Kaynak: AA

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