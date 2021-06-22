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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

22.06.2021 19:20
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, " İstanbul'da işletmeleri kapanan esnafın sorunlarının tespit edilmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye'de takip edilen yanlış ekonomik model ve politikalar sebebiyle son yıllarda yaşanan krizin, pandemiyle birlikte daha da derinleşerek, özellikle İstanbul'da etkilerini çok ağır gösterdiğini belirtti.

Nuhoğlu, "İstanbul'da bulunan esnafın yüzde 90'dan fazlası kira, genel gider ve işçi ücreti gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşamaktadır. Bazıları birikimlerini tüketerek, bazıları borçlanarak, bazıları varlıklarını satarak ayakta kalmaya çalışırken sadece yüzde 7'si krizi sıkıntısız atlatmayı başarmıştır." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Kovid-19 sürecinden bütün ülkelerin olumsuz etkilendiğini, dünyanın en büyük ekonomileri sarsılırken, devasa bütçelere sahip olan devletlerin halkına yeterli sağlık hizmetlerini veremediğini söyledi.

Turan, "Türkiye'nin pandemi sürecini en iyi yöneten ülke olduğunu dünya alem söylüyor ama bizim muhalefet kulağını ve gözlerini gerçeklere kapattığı için bunu duymuyor ve görmüyor. Muhalefetin esas amacının üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz ama bağcıyı dövdürtmeyeceğiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır Türkiye'nin nereden nereye geldiğini aziz milletimiz çok iyi biliyor, bunun için de 20 yıldır desteğini ve duasını esirgemiyor." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin, "İzmir katliamına neden olan siyasi iklimin ve toplumsal kutuplaşma nedenlerinin araştırılmasına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu kurşun yalnız Deniz Poyraz'ı değil, bir bütün olarak partimizi, HDP'yi hedef aldı" dedi.

Tiryaki, "Eğer bu saldırıyı anayasal güvence altında olan demokratik siyasi yaşamı hedef alan bir saldırı olarak görüyorsak ona denk bir tutum almalıyız. Kişisel bir hedef gözetmeden bir siyasi partiyi ve bütün üyelerini hedef alan ve bir katliam gerçekleştirme amacı taşıyan bu cinayeti bütün yönleriyle araştırmalıyız." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, olayın ilk anından itibaren tavrımızı net şekilde ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bu provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz." dedi.

Kaya, olayın hemen ardından İzmir Valiliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğünün hemen gerekli ve geniş çaplı araştırmaya başladığını ve akabinde zanlının yakalanarak, tutuklandığını anımsattı.

AK Parti Diyarbakır Hani İlçe Teşkilatı binasına yapılan terör saldırısını da kınayan Kaya, "Türkiye'de son 20 yıl içinde en çok bu tip saldırıların gerçekleştiği ve en çok kayıp veren parti, AK Parti olmuştur. 37 teşkilat mensubumuz, sırf AK Parti saflarında ülkemize ve milletimize hizmet ettikleri için şehit edilmişlerdir. İl başkan yardımcımızdan ilçe başkanımıza, milletvekilimizden belediye başkanımıza, sandık görevlimize kadar şehit olurken maalesef bu grup önerisini verenlerden tek ses bile çıkmamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca CHP'nin Hazine'ye ait taşınmazların satışına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de görüşülerek kabul edilmedi.

AK Parti Grup önerisi

Daha sonra AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulu, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı. Bazı uluslararası sözleşmelerde gündemin ön sıralarına alındı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, İlköğretim Okullarında Öğrenci Andı Okunması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de görüşülerek kabul edilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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