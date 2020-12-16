TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

16.12.2020 00:17
TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle mücadele kapsamında görevleri nedeniyle hayatını kaybeden şehitler vazife malulü sayılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle mücadele kapsamında görevleri nedeniyle hayatını kaybeden şehitler vazife malulü sayılmaktadır. Vazife malulü olan kamu görevlisinin hak sahiplerine görevdeki emsalinin almakta olduğu aylıktan az olmamak üzere aylık bağlanmaktadır." dedi.

Oktay, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Vatandaşlara hiçbir zaman tepeden bakmadıklarını, kendilerini her zaman vatandaşın hizmetkarı olarak gördüklerini ifade eden Oktay, "Vatandaşlarımız da bunu bildiği için 18 yıldır bize yetki vermişlerdir, vermeye de devam edeceklerdir." diye konuştu.

Sakarya'daki Tank Paleti Fabrikası ile ilgili konuyu defalarca dile getirdiklerini belirten Oktay, fabrikanın satışının söz konusu olmadığını, yapılan işlemin işletme devrinden ibaret olduğunu söyledi. Fabrikanın işletmesinin BMC'ye verildiğinin altını çizen Oktay, "BMC bir Türk firması ve bir yabancı ortaklığı var. BMC, azınlık hissesi Katar yatırım şirketinde olan bir Türk şirketidir. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığında kalmak üzere BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılmıştır. Ayrıca fabrikadaki işçiler Milli Savunma Bakanlığının işçileridir. Yapılan ödemeler ilgili firmaya fatura edilmektedir." dedi.

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı olayına da değinen Oktay, şehit olan bir polis memurunun ailesine 121 lira ödendiği iddiasının doğru olmadığını belirtti. Terörle mücadele kapsamında görevleri nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerin, yasal boyutuyla bakıldığında vazife malulü sayıldığını dile getiren Oktay, vazife malulü olan kamu görevlisinin hak sahiplerine görevdeki emsalinin almakta olduğu aylıktan az olmamak üzere aylık bağlandığını aktardı. Şehit polisin yakınına 6 bin 150 lira verildiğinin altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Öte yandan şehit yakınlarımıza vazife malullerine sağlanan ilave haklar vardır. Vazife ve hak malulü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir, vazife malulü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinin yakınlarına veya malul olanlara bir, terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına yine bir istihdam hakkı tanıyoruz. Bunun yanında toplu konut kredisi, eğitim yardımı, ücretsiz seyahat kartı, elektrikte yüzde 40, suda yüzde 50 indirim ve diğer başlıklarda toplamda 49 ayrı imkan sunulmaktadır ve bunların birçoğu bizim dönemimizde verilen fırsatlardır."

Oktay, Merkez Bankasının döviz ve altın rezervlerinin toplamının 86,6 milyar lira seviyesinde olduğunu, bunun kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde yeterli bir seviye olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 22 Ocak 1987 yılından bugüne kadar tamamen sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini, bu katliamlarda 5 bin 706 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 bin 350 vatandaşın da yaralandığını vurgulayan Oktay, "Güvenlik güçlerimiz piknik yapana gidip ateş etmiyor." dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunun ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olmadığını söylediğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinden satılan 128 milyar doların nereye gittiğini bilmediklerini, rezervin eksi 47 milyar dolar olduğunu dile getiren Özkoç, "Türkiye saatte 2,4 milyon dolar, günde 57,8 milyon dolar, ayda 1,8 milyar dolar faiz ödüyor. 18 yılda bu israf sayesinde bu faizleri ödüyoruz. İktidarın başındaki Cumhurbaşkanı 12 sarayın içinde oturuyor. Kul hakkı büyük bir günahtır." sözlerini sarf etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da "Oktay'ın konuşmasının her tarafından kibir aktığını" ileri sürerek "Dünya hangi Türkiye'ye gıpta ile bakıyor? Bütün komşuları ile düşman olmuş Türkiye'ye mi gıpta ile bakıyor? Tüm Batılı müttefikleriyle kavgalı hale gelmiş Türkiye'ye mi gıpta ile bakıyor? Sosyal ve siyasal kriz yaşayan Türkiye'ye mi gıpta ile bakıyor? Milyonlarca işsizi olan, yoksulu olan, parası pul olmuş Türkiye'ye mi gıptayla bakıyor? Bugün Türkiye, her taraftan yaptırımlarla karşı karşıyaysa bunu siz yarattınız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sunumu sırasında yapılan sataşmalara işaret ederek "Sizler bu kadar saldırgan laf atarken sizi dinleyen insanların, insan değilmiş gibi davranmasını bekliyorsunuz. Herkes insan ve herkes iyi niyetle yaptığı işleri anlatmaya çalışırken bir nebze olsun saygıyı hak ediyor." dedi.

Zengin, muhalefetin görüşmelerdeki tutumunu eleştirerek "Biz, iktidar olarak buradayız, çoğunluk bizde. Hal böyle olunca, siz milletten alamadığınız hakkı, hukuku kullanmak istiyorsunuz ve bunu 'yetki gaspı' olarak ifade ediyorsunuz. Bu, bu ülkeyi tanımamaktır, bu ülkenin hukuk düzenini tanımamaktır. Buraya gelen her milletvekilinin halkın reyiyle geldiğini unutmamanız lazım. Yürütme de bu güçle konuşuyor, yasama da bu güçle konuşuyor, bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, İYİ Parti'nin kapalı kapılar ardında, karanlık ilişkilerle Anayasa hazırlığı yaptığını söylediğini anımsatarak "Bunu biz yalanladık. CHP de HDP de yalanladı. Bu kadar kişi tarafından yalanlanmış bir iftirayı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın TBMM kürsüsüne taşımasını hem kınıyorum hem de protesto ediyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise 15 Temmuz hain FETÖ darbesiyle emellerine ulaşamayan ABD'nin Türkiye'nin mücadele verdiği, hakkını savunduğu her alanda karşısında yer aldığını söyledi. ABD'nin PKK terör örgütüne her türlü sinsi desteği verdiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine binlerce uçak ve tır dolusu silah vermiştir. Ekonomik operasyonlarla Türkiye'ye yön vermeye çalışan ABD, Libya'da Hafter'in, Karabağ'da Paşinyan'ın, Mavi Vatan'da Türkiye düşmanlarının yanında yer almış, FETÖ elebaşını himayesine almıştır. Türkiye attığı adımlarla, uyguladığı politikalarla ve savunma sanayimizdeki büyük atılımlarla birlikte kurulan tüm oyunları bozmuştur. ABD, yaptırım kararıyla Türkiye'ye yönelik örtülü yaptırımlarını resmiyete kavuşturmuş, Türkiye'nin hasmı olduğunu ilan etmiştir. TBMM de gereken cevabı vermiştir. Türkiye'yi düşman olarak gören ABD bilmelidir ki tarih Türkiye'yi düşman olarak karşısına alanların hazin emsalleriyle doludur. Çakalın fermanını bozkurdun hükmü bozacaktır."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika


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