TBMM heyetinin Belarus ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Belarus'ta resmi temaslarda bulundu.

Bozkır ve beraberindeki heyet, Belarus Parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Konseyi'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Sergey Rakhmanov ile görüştü.

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko'yla görüşen Bozkır, Belarus Parlamentosu Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Valeriy Voronetskiy ile de bir araya geldi.

Heyet, Belarus'un dev hafriyat kamyonları üreticisi BELAZ tesislerinde ve Belarus Bilimler Akademisinde incelemelerde bulundu.

Bozkır ve beraberindeki milletvekili heyeti, ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açılışı yapılan Minsk Camisini ziyaret etti.

Bozkır, Belarus Müftüsü Ebubekir Şabanoviç'ten camiyle ilgili bilgi aldı.

Minsk'teki temasları esnasında Bozkır'a, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama eşlik etti.