TBMM Karma Komisyonunda HSK üye seçimi sürecinde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı - Son Dakika

TBMM Karma Komisyonunda HSK üye seçimi sürecinde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı

28.04.2021 15:05
TBMM Karma Komisyonunda HSK üye seçimi sürecinde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı, System.String[]

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, komisyonun Anayasa'nın 159. maddesine göre HSK adaylarının belirlenmesi maksadıyla toplandığını ifade etti. Süreci anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 159. maddesi gereğince TBMM, HSK'nin 7 üyesini seçmektedir. Üç üye Yargıtay üyeleri arasından, bir üye Danıştay üyeleri arasından, üç üye de yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelerinden en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. HSK, 1 Nisan 2021'de TBMM Başkanlığına seçim sürecinin başlatılmasını talep eden bir yazı gönderdi. TBMM Başkanlığı 7 Nisan 2021'de adayların başvuru süresini ve adaylık şartlarını içeren bir ilana çıktı ve bu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Nisan 2021 saat 18.00 itibarıyla müracaatlar son buldu. TBMM Başkanlığı, HSK üyeliği için başvuran aday adaylarının isim listesi başvuruları ve ekli evrakı, 23 Nisan 2021 tarihinde Karma Komisyon başkanlığımıza göndermiştir. Gelen listeye göre 7 HSK üyeliği için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yüksek öğretim üyesi, 43 avukat olmaz üzere toplam 118 aday adayı başvuruda bulunmuştur."

Bozdağ, yapılacak çalışmanın bundan sonra HSK adaylarının belirlenmesi konusunda bir teamül de oluşturacağını belirterek, "Anayasa 159'a göre ilk defa karma komisyonumuz aday belirleyecek, Meclis'te ilk defa seçim yapacaktır. 2017'de yapılan seçim geçici madde 21'e göre yapıldığı için o ayrı bir seçim. İlk defa 159'a göre yapılmaktadır. O nedenle her bir komisyon üyemizin yapacağı değerlendirme, yapıcı, hukuki mütalaalar komisyonumuzun bu süreci işletmesine katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Bozdağ, konuşmasının ardından talep eden üye ve milletvekillerine söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise temennilerinin HSK'de, yargının hassasiyetlerini ve toplumun adalet noktasındaki beklentilerini pekiştirecek, güçlendirecek nitelikte faaliyetleri ortaya koyabilecek bir heyetin oluşması olduğunu kaydetti.

Bu noktada birbirinden çok farklı görüşlere sahip olunmadığını düşündüklerini vurgulayan Bülbül, MHP olarak doğru ve olumlu katkılar sunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da yeni düzenlemeye göre HSK seçimlerinin ilk defa Meclis tarafından yapılacağını ifade ederek, yargı erkinin nasıl çalıştığı konusunda tarihin en vahim döneminin yaşandığını iddia etti.

Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir sistemde hukuk devletinden ve demokrasiden söz edilemeyeceğini savunan Beştaş, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini ileri sürdü.

Beştaş, HSK'nin da yargının da yapısının değişmesi gerektiğini iddia ederek, kimsenin ayrıcalıklı olmamasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise AK Parti'nin, Türkiye'de adaletin ciddi anlamda sıkıntıya düştüğü, demokrasiye ara verildiği, demokrasinin gasbedildiği bir dönemde adalet arayışıyla başlayan bir öyküsünün olduğunu söyledi.

Adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Türkkan, "Muktedir olmak öyle bir hale getirdi ki iktidarınızın 19. yılında adaletin firar ettiği bir döneme denk geldi." diye konuştu.

Türkkan, AK Parti'nin adalete ihtiyacı olduğu bir döneme doğru hızla gittiğini savunarak, HSK'ye seçim yapılırken siyasi taassupla hareket etmek yerine adalete olan güvenin daha fazla tesis edilmesi için tercihlerin kullanılmasını talep etti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de seçim sisteminin bazı değişikliklere rağmen hemen hemen aynı olduğunu dile getirerek, süreç için kurulacak alt komisyonda her partinin temsili için 9 üye bulunması gerektiğini belirtti.

"HSK, yargının sigortası"

Komisyon Başkanı Bozdağ, HSK'nin yargının sigortası olduğuna işaret ederek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından önem arz ettiğini dile getirdi. Bozdağ, "TBMM'nin, bu kurulun oluşumunda söz sahibi olması, kurulun demokratik meşruiyetini daha da güçlendirici bir vasıf taşımaktadır." diye konuştu.

Seçim sürecinde siyasi parti gruplarının bir uzlaşma gerçekleştirmesini umduğunu belirten Bozdağ, her komisyon üyesine büyük görev düştüğünü kaydetti.

Yargıya yönelik eleştiriler üzerine Bozdağ, yargı sürecinde taraflardan istediğini alamayan kişinin kızdığını ve olumsuz kanaate sahip olduğunu aktardı.

Bozdağ, yargı endekslerinin her yerde ve Türkiye'de düşük olduğunu ifade ederek, bundan sonraki süreçte bunu yükseltme konusunda birlikte gayret etmeyi umduğunu vurguladı. Bozdağ, "Sadece yargıçlara değil bize de büyük görev düşüyor. Hep beraber yargıyı gözümüz gibi koruduğumuzda, üzerine titrediğimizde eminim ki bu endeksler olumlu anlamda değişecektir." görüşünü paylaştı.

Alt komisyon 17 Mayıs'a kadar çalışmalarını tamamlayacak

Konuşmaların tamamlanmasının ardından önergelere geçilen komisyonda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan önergeyle 5 kişiden oluşan bir alt komisyon kurulmasına karar verildi.

Alt komisyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç seçildi.

Aday adaylarının ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, bu çalışmalarını, 17 Mayıs saat 12.00'ye kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Milletvekili, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Karma Komisyonunda HSK üye seçimi sürecinde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı - Son Dakika


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