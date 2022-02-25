TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu İzmir'deki kooperatifleri inceledi - Son Dakika
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TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu İzmir'deki kooperatifleri inceledi

25.02.2022 19:03
TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu İzmir'deki kooperatifleri inceledi

İzmir'de TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu üyeleri incelemelerde bulundu.

İzmir'de TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu üyeleri incelemelerde bulundu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile alt komisyon üyeleri İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal beraberlerindeki heyetle ilk olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Alt komisyon üyeleri, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında dün Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde, kadın girişimciler öncülüğünde faaliyet gösteren kooperatifleri ziyaret etti.

Üyeler, programın ikinci gününde de Urla, Güzelbahçe, Menderes ve Gümüldür ilçelerindeki kooperatiflerde inceleme gerçekleştirdi.

Sosyal hizmet sunan veya dezavantajlı grupları destekleyen farklı sektörlerdeki kooperatifleri inceleyen komisyon üyeleri, kentteki programları kapsamında, 60 kooperatif ile ilgili temaslarda bulunurken, 10 kooperatifi de ziyaret etti.

Kooperatifçiliğin önemi

Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişimi açısından İzmir'in tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin ilanından önce yeni Türkiye'nin ekonomik durumunu görüşmek üzere 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ele alınan önemli konulardan birinin de kooperatifçilik olduğunu anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Henüz cumhuriyet dahi ilan edilmemişken bu kongrede kooperatifçiliğin düşünülmüş olması, kooperatif kurulması ve kurulacak kooperatiflere çiftçilerin ortak edilmesi ve hatta bu kooperatiflerin kuruluş sermayesinin devletçe karşılanması gibi kararlar, kooperatifçilik hareketi açısından tarihi önem taşımaktadır.

Yine 1923 yılında kooperatifçiliği teşvik etmek ve kooperatiflerin kurulmasını kolaylaştırmak için Ekonomi Bakanlığı bütçesinden kooperatiflere yardım yapılması ve Ziraat Bankası tarafından kredi verilmesine ilişkin düzenleme kapsamında 1927 yılında kurulan Tire Çiftçiler Kooperatifi, cumhuriyet tarihimizdeki ilklerdendir."

Alt komisyonun Ankara dışındaki ilk yerinde incelemesini İzmir'de yapmasından mutluluk duyduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bulunan kooperatif ve üst kuruluşlarını; uluslararası kooperatifçilik ilke ve uygulamalarına uygun şekilde faaliyet gösteren, ortak sorumluluk ve kendi kendine yönetim esaslarına bağlı, şeffaflığı esas alan ve ortaklarının haklarını koruyan, çağdaş yönetim ilkelerini benimseyen, ekonomik ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan ticari işletmeler haline getirmek amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Ekim 2021'de kabul edilmiştir. Söz konusu değişikliklerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yürüten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere merkez ve taşrada kamu görevlilerine teşekkür ediyoruz."

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Kooperatif, İzmir, Aydın, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu İzmir'deki kooperatifleri inceledi - Son Dakika


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