Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 13 ilde eş zamanlı olarak 25 zanlıyı yakalamak üzere FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında astsubay, uzman çavuş, emekli askeri personel, kurum değişikliği yapmış astsubaylar, ve öğrenciler ile özel sektör çalışanlarının olduğu 25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa olmak üzere 13 ilde şahısları yakalamak üzere operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar yakalanan 17 şahsın işlemlerine başlandığı öğrenildi. Diğer aranan 8 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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