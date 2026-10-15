Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı - Son Dakika
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Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı

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Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 8. Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı’nda Sümeyra Teymur teknolojik bağımsızlığın önemini, Ömer Faruk Çelebi iş ilanlarında yapay zeka terimlerinin 23 kat arttığını, Hürriyet Munanoğlu çevik liderliğe duyulan ihtiyacı anlattı. Gökhan Tarhan ise güvenlik, veri yönetimi ve yapay zeka yatırımlarına dikkat çekti.

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 8. Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı’nda, Sümeyra Teymur’un moderatörlüğündeki panelde teknolojik bağımsızlık ve yapay zeka tartışıldı. Teymur, Ömer Faruk Çelebi, Hürriyet Munanoğlu ve Gökhan Tarhan, röportajlarında teknoloji yatırımları, değişen işveren beklentileri ve liderlik becerilerine dikkat çekti.

Bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı, Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlendi. Sümeyra Teymur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, teknolojide bağımsızlık, veri güvenliği ve yapay zekanın karar süreçlerindeki rolü tartışıldı. Ömer Faruk Çelebi, Hürriyet Munanoğlu ve Gökhan Tarhan’ın katıldığı panelde, kritik kararların insanda kalması ve Türkiye’nin stratejik teknoloji alanlarına odaklanması gerektiği vurgulandı.

Konferans kapsamında yapılan röportajlarda ise Türkiye’nin teknoloji ekosisteminden iş ilanlarındaki dönüşüme, liderlik yetkinliklerinden öncelikli yatırım alanlarına kadar farklı başlıklar değerlendirildi.

TEYMUR: TEKNOLOJİK GÜCÜN ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ ÖNEMİ ARTIYOR

Sümeyra Teymur, konferansta ele alınan temel sorulardan birinin teknolojik bağımsızlığın mümkün olup olmadığı olduğunu belirtti. Özellikle yapay zekayla birlikte teknolojinin hızla geliştiğine dikkat çeken Teymur, bu alanda bağımsız veya güçlü olmanın uluslararası politikadaki öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.

Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı
Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur

Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi açısından bu tür buluşmaların değerli olduğunu ifade eden Teymur, teknolojik gelişimin desteklenmesi ve benzer etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

ÇELEBİ: İŞ İLANLARINDA YAPAY ZEKA TERİMLERİ 23 KAT ARTTI

Kariyer.net CTO’su, Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Çelebi, yapay zekanın işveren beklentilerini ve çalışanlardan aranan yetkinlikleri dönüştürdüğünü anlattı.

Bu değişimin iş ilanlarına yansımasını incelemek amacıyla bir araştırma yaptıklarını aktaran Çelebi, 2022’den 2026’ya kadar ilanlarda kullanılan yapay zekayla ilgili terimlerin sayısında 23 katlık artış gözlemlediklerini belirtti.

Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı
Kariyer.net CTO’su, Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Çelebi

Çelebi, işverenlerin adaylardan artık geleneksel yetkinliklerin yanında yapay zeka araçlarını etkin kullanma, bu araçlara hakim olma ve onları iş süreçlerine uygulama becerisi de beklediğini ifade etti.

MUNANOĞLU: HIZLI DÜŞÜNEN VE İNİSİYATİF ALABİLEN LİDERLERE İHTİYAÇ VAR

İstanbul Koçluk Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Mentor Hürriyet Munanoğlu, teknolojik gelişmelerin hızına yetişmeye çalışan liderlerin geliştirmesi gereken becerileri değerlendirdi.

“Bu hıza erişebilecek çeviklikte liderlere ihtiyacımız var” diyen Munanoğlu, hızlı düşünme, hızlı karar verme ve gerektiğinde inisiyatif alabilmenin önemine dikkat çekti.

Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı
İstanbul Koçluk Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Mentor Hürriyet Munanoğlu

Bu becerilerin kriz ve stres anlarında da kullanılabilmesi gerektiğini belirten Munanoğlu, liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve bireylerin kendilerine yatırım yapmasını önemsediklerini söyledi.

TARHAN’DAN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN ÜÇ YATIRIM ALANI

Darüşşafaka Cemiyeti CIO’su, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Tarhan, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedefinde güvenlik, veri yönetimi ve yapay zeka teknolojilerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Kendi verilerinin güvenliğini sağlayabilmenin önemine işaret eden Tarhan, verinin insan davranışlarını yönlendirme potansiyeli taşıdığını, başka kaynaklar tarafından yönetilmesinin risk oluşturabileceğini ifade etti.

Teknolojik bağımsızlık ve yapay zekanın iş dünyasına etkisi ele alındı
Darüşşafaka Cemiyeti CIO’su, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Tarhan

Yapay zekanın küresel ölçekte gelişim aşamasında olmasının Türkiye için fırsat sunduğunu belirten Tarhan, bu alana yapılacak yatırımlarla Türkiye’nin pazarda yer edinebileceğini kaydetti.

Ömer Faruk ÇelebiSümeyra TeymurBilişim VadisiYapay ZekaTeknolojiHürriyetKamuSon Dakika

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