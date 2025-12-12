Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu - Son Dakika
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

12.12.2025 14:00
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir markette temizlik görevlisi İbrahim Ada, ağacın dibinde bulduğu kargo poşetini geri dönüşüme atacakken ağırlığından şüphelenip açtı. İçerisinde 60 bin dolar (Yaklaşık 2.5 milyon TL) olduğunu gören Ada, içi para dolu poşeti polislere teslim etti. Ada, "O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi'nde bir zincir markette görevli olan İbrahim Ada, örnek bir davranışa imza attı.

ÇÖPE ATACAKKEN İÇİNİN PARA DOLU OLDUĞUNU FARK ETTİ

Markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine bildirdi. İçi para dolu poşet, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

"AKLIMDAN ASLA KÖTÜ NİYET GEÇMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Ada, "Sabah işe gelip temizlik yapıyordum. Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark ettim. Açıp baktığımda para olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip, vakit kaybetmeden polise teslim ettik. Sonrasında sahibinin bulunduğunu öğrendik. Parayı karakolda saydılar, 60 bin dolar çıktı. O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" diye konuştu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE HEDİYE

Zincir marketin temizlik işlerinden sorumlu yüklenici firmanın temsilcisi Yakup Berk, "İbrahim Bey, temizlik yaparken poşeti fark ediyor ve içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen yönetimi bilgilendiriyor. Ardından emniyet ekipleri çağrılarak tutanakla teslim ediliyor. Sayım sonucunda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Bu hassasiyetinden dolayı İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Veysel Cingöz de ayrıca teşekkürlerini iletmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Darıca, Güncel, Son Dakika

