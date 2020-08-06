Temmuz ayı kredili konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin arttı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen ay ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışının gerçekleştiğini duyurdu. Temmuz ayı kredili konut satışının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin arttığını duyuran bakanlık, 1 Haziran'dan itibaren satılan kredili konut satışının da 250 bin 792'ye ulaştığını belirtti. Tüm bu kredili konut satışlarından da ayrıca hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin TL kazanç sağlandı.

Kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarında ki artış tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen ay satılan kredili konut satışlarının detaylarını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada geçen ay ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışının gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok konutun satıldığı iller ise sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuz ayında 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut geçen ay olduğu gibi bu ayda Esenyurt'da satıldı. Esenyurt'da geçen ay toplam 2 bin 680 kredili konut satıldı. Esenyurt'u bin 880 kredili konut ile Pendik takip etti. En çok kredili satışın yapıldığı 3. İlçe ise Sancaktepe oldu. Sancaktepe'de bin 560 kredili konut satıldı. Diğer ilçelere bakıldığında ise Ümraniye'de bin 370, Beylikdüzü'nde bin 280, Kartal'da bin 267, Maltepe'de bin 213, Küçükçekmece'de bin 143, Çekmeköyde bin 124 ve Tuzla'da bin 58 kredili konut satışı gerçekleşti.

Temmuz ayında en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu. Ankara'da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Başkentte en çok konutun satıldığı ilçeler ise sırası ile Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Sincan oldu. Temmuz ayında Çankaya'da 3 bin 243, Keçiören'de 2 bin 866, Etimesgut'ta 2 bin 741, Yenimahalle'de 2 bin 479, Mamak'ta 2 bin 301 kredili konut satıldı.

Geçen ay en çok kredili konutun satıldığı 3. il ise İzmir oldu. İzmir'de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İzmir'de en çok kredili konutun satıldığı ilçeler ise sırası ile; Buca, Çığlı, Karşıyaka, Menemen ve Torbalı oldu.Temmuz ayında Buca'da bin 401, Çiğli'de bin, Karşıyaka'da 998, Menemen'de 857 ve Torbalı'da 786 kredili konut satıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa'da geçen ay 6 bin 60 kredili konut satılırken, Kocaeli'de 5 bin 66 konut satıldı.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE BİN ARTTI

2019 yılı temmuz ayında 14 bin 348 kredili konut satışı yaşanırken bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayındaki konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin artış yaşandı.

Kredi faizlerinin düştüğü tarih olan 1 Haziran'dan itibaren satılan kredili konut satışı ise an itibari ile 250 bin 792'ye ulaştı. üm bu kredili konut satışlarından hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin TL kazanç sağlandı.

(Utku Şimşek/İHA)