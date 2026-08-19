Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika
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Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu

Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu
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Tera Holding ile Beşiktaş JK arasında futbol ve basketbolu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Tera, 2026-2027 sezonundan itibaren iki sezon boyunca Beşiktaş Futbol A Takımı’nın, 2026-2027 sezonunda ise Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın forma sırt sponsoru olarak yer alacak.

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Beşiktaş ile gerçekleştirilen iş birliği, Tera Holding’in spora uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle yaklaşımının yeni bir adımını oluşturuyor. Bu yaklaşım; sportif başarının yanı sıra kulüp ekonomisi, marka değeri, taraftar deneyimi ve sürdürülebilir kurumsal yapının birlikte gelişmesini esas alan bütüncül bir çerçeveye dayanıyor.

Tezmen: “Saha içindeki hedeflerle ekonomik yapı artık birbirinden ayrı düşünülemez”

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, imza töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bugün futbol, 90 dakikanın çok ötesinde, küresel ölçekte büyük bir ekosistem. Sportif başarı elbette her şeyin merkezinde; ancak güçlü bir marka, doğru ticari ortaklıklar, iyi bir taraftar deneyimi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı artık bu başarının ayrılmaz parçaları. Beşiktaş’a baktığımızda bir asrı aşan tarihi, büyük taraftar topluluğu, İstanbul’un merkezindeki stadyumu ve sahip olduğu marka değeriyle çok önemli bir potansiyel görüyoruz.

Sayın Serdal Adalı ve yönetiminin Beşiktaş’ın sportif hedeflerinin yanı sıra ekonomik yapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Kulüplerin uluslararası alandaki rekabet gücünü kalıcı biçimde artırabilmesi, saha içindeki hedefleri destekleyen sağlam ve sürdürülebilir bir yapıyla mümkün. Tera olarak bizim yaklaşımımız da tam burada şekilleniyor. Beşiktaş’ın kendi kimliğine ve yönüne saygı duyan, doğru alanlarda katkı sağlayabilen ve uzun vadeli düşünen bir iş ortağı olmak istiyoruz.

Bu anlaşmanın değerini yalnızca formadaki görünürlükle ölçmüyoruz. Bizim için önemli olan, doğru bir ortaklığın zaman içinde Beşiktaş’a, Tera ekosistemine ve Türk sporuna ne kattığı. Çok şey söylemektense, doğru şeyleri birlikte yapmayı önemsiyoruz.”

Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu

“Tera ile iş birliğimizi sponsorlukla sınırlı görmüyoruz”

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Tera Holding’in hem Futbol A Takımımıza hem de Erkek Basketbol Takımımıza verdiği destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Futbol takımımızda iki sezon boyunca devam edecek bu birlikteliğin yanında, uzun bir aradan sonra yeniden EuroLeague’de mücadele edecek Erkek Basketbol Takımımızın da Tera desteğiyle sahaya çıkacak olması bizim için ayrıca değerli.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Beşiktaş’ın sportif hedeflerini desteklerken, kulübümüzün ekonomik yapısını daha sağlam ve sürdürülebilir hale getirecek iş birliklerine de önem veriyoruz. Tera ile ilişkimizin bu açıdan sponsorluktan daha geniş bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Beşiktaş ve bağlı ortaklıkları ile Tera arasında finansman, sermaye piyasaları, yatırım bankacılığı ve farklı finansal çözümler konusunda iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başladık. Önümüzdeki dönemde kaynak çeşitliliğimizi artırabilecek farklı finansman ve sermaye piyasası uygulamalarında da birlikte çalışma imkânlarını değerlendireceğiz.

Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu

Beşiktaş taraftarının kulübümüze destek veren markalarla nasıl güçlü bir bağ kurduğunu çok iyi biliyorum. Tera ile başlayan bu birlikteliğin hem sportif hem de ekonomik açıdan Beşiktaş’a değer katmasını, başarılarla güçlenmesini ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Tera Holding’e Beşiktaş’a verdiği destek için teşekkür ediyorum.”

Tera, sponsorluk süresince Beşiktaş’ın futbol ve basketbol takımlarının yanında yer alırken, iş birliğinin ilerleyen dönemde farklı alanlara taşınmasına yönelik fırsatlar da değerlendirilecek. Tera ve Beşiktaş ekosistemlerinin kesişebileceği teknoloji ve turizm başta olmak üzere farklı alanlardaki olası ortak çalışmalar, tarafların önümüzdeki süreçte ele alabileceği başlıklar arasında yer alıyor.

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Son Dakika Tera Yatırım Tera Holding, Beşiktaş JK’nin futbol ve basketbol takımlarına forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika

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