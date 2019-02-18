Son Dakika Haberleri: Termos İthal Ederken, İhracata Başladı

Termos İthal Ederken, İhracata Başladı

58 dakika önce

ŞANLIURFA'da, daha önce Uzak Doğu'dan termos ithal eden Mahmut Yılmaz, 3 yıl önce kurduğu fabrikada termos üretimine başladı.

Termos İthal Ederken, İhracata Başladı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, daha önce Uzak Doğu'dan termos ithal eden Mahmut Yılmaz, 3 yıl önce kurduğu fabrikada termos üretimine başladı. Yılmaz, artık yılda üretilen ortalama 1 milyon termosu Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Şanlıurfalı girişimci Mahmut Yılmaz,  Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 ortağıyla 2016 yılında termos üretimi yapılan fabrika kurdu. Yılmaz, 115 kişinin çalıştığı fabrikada 'yerli ve milli' olarak tanımladığı termosların Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de kendileri tarafından üretildiğini söyledi. Türkiye'nin son yıllarda teknolojik alanda hızla geliştiğini vurgulayan Yılmaz, "22 yıldır termosları Uzak Doğu'dan ithal ederek satıyordum; ancak 3 yıl önce kendi üretimimizi yapmak adına 2 arkadaşımla bu fabrikayı kurduk. 2016 yılında termos imalatına başladık ve başarılı olduk. Eskiden ithal ettiğimiz termosları çok şükür artık ihraç ediyoruz. Yılda ortalama 1 milyon adet ürettiğimiz termosları Mısır, Libya, Irak, Hollanda, Litvanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Ülkemize ve Şanlıurfa'ya böyle bir tesis kazandırdığımız için gururluyuz" diye konuştu. 

Mahmut Yılmaz, sanayicileri ve iş insanlarını da kente yatırım yapmaya davet etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Mahmut Yılmaz, Uzak Doğu, Şanlıurfa, Ekonomi
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