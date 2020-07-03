TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle: 11 Temmuz Cumartesi: 20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)12 Temmuz Pazar: 17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)17.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti


11 Temmuz Cumartesi:


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)


12 Temmuz Pazar:


17.30 İstanbulspor- Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


17.30 Keçiörengücü- Fatih Karagümrük (Aktepe)


17.30 Altınordu- Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)


17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)


17.30 Adanaspor- Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Eskişehirspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:05 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
15:53
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 07:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]