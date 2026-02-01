TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Zirve Değişti - Son Dakika
TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Zirve Değişti

01.02.2026 20:21
19. hafta sonunda 1. Grup'ta liderlik el değiştirdi, İnegöl Kafkasspor zirveye yükseldi.

TFF 3. Lig'de 19. haftanın ardından 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan ekipler değişmezken, 1. Grup'ta zirve el değiştirdi.

Ligde bugün oynanan mücadelelerle 19. hafta maçları tamamlandı. 1. Grup'ta haftaya lider giren Karalar İnşaat Etimesgutspor, sahasında Kestel Çilekspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 2-1 yenen İnegöl Kafkasspor, averaj farkıyla zirvenin yeni sahibi oldu.

2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta da Kütahyaspor, liderliklerini devam ettirdi.

Ligde 19. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:

1. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.İNEGÖL KAFKASSPOR

19

11

5

3

31

16

15

38

2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR

19

11

5

3

24

10

14

38

3.ÇORLUSPOR 1947

19

11

4

4

35

16

19

37

4.BURSA YILDIRIMSPOR

19

10

6

3

24

16

8

36

5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

19

10

4

5

31

19

12

34

6.GALATASPOR

19

8

5

6

26

20

6

29

7.YALOVA FK 77

19

7

6

6

27

21

6

27

8.SİLİVRİSPOR

19

7

5

7

25

24

1

26

9.BULVARSPOR

19

7

5

7

24

26

-2

26

10.BEYKOZ İSHAKLISPOR

19

6

7

6

25

27

-2

25

11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR

19

5

7

7

23

21

2

22

12.KESTEL ÇİLEKSPOR

19

6

3

10

17

25

-8

21

13.İNKILAP FUTBOL SK

19

4

9

6

14

22

-8

21

14.BURSA NİLÜFERSPOR

19

3

5

11

14

30

-16

14

15.POLATLI 1926

19

4

2

13

11

28

-17

14

16.EDİRNESPOR

19

2

2

15

13

43

-30

8

2. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.12 BİNGÖLSPOR

18

13

3

2

38

15

23

42

2.NİĞDE BELEDİYESPOR

19

8

7

4

29

19

10

31

3.SİLİFKE BELEDİYESPOR

19

7

10

2

22

12

10

31

4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

19

8

5

6

21

23

-2

29

5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR

19

7

7

5

20

17

3

28

6.ERCİYES 38 FUTBOL SK

19

6

8

5

23

16

7

26

7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK

19

5

10

4

25

24

1

25

8.MDGRUP OSMANİYESPOR

19

7

4

8

24

25

-1

25

9.DİYARBEKİRSPOR

19

6

7

6

20

23

-3

25

10.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR

18

5

8

5

23

14

9

23

11.KIRIKKALE FK

19

5

5

9

24

34

-10

20

12.MALATYA YEŞİLYURTSPOR

19

4

7

8

20

24

-4

19

13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR

19

4

7

8

21

31

-10

19

14.KİLİS 1984

19

5

4

10

14

32

-18

19

15.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR

19

3

9

7

20

22

-2

18

16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR

19

3

9

7

15

28

-13

18

3. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SEBAT GENÇLİKSPOR

19

14

5

0

41

14

27

47

2.52 ORDUSPOR FK

19

13

2

4

49

18

31

41

3.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

19

11

4

4

42

18

24

37

4.FATSA BELEDİYESPOR

19

11

3

5

25

17

8

36

5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR

18

9

5

4

31

13

18

32

6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR

19

8

8

3

28

20

8

32

7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

18

7

5

6

22

20

2

26

8.PAZARSPOR

19

6

6

7

16

24

-8

24

9.TOKAT BELEDİYESPOR

19

6

4

9

17

24

-7

22

10.ORDUSPOR 1967

19

5

7

7

20

29

-9

22

11.1926 BULANCAKSPOR

19

6

4

9

22

36

-14

22

12.AMASYASPOR

19

4

5

10

17

30

-13

17

13.KARABÜK İDMANYURDUSPOR

19

4

4

11

17

37

-20

16

14.ARTVİN HOPASPOR

19

4

3

12

17

31

-14

15

15.GİRESUNSPOR

19

3

5

11

18

33

-15

14

16.ÇAYELİSPOR

19

1

8

10

12

30

-18

11

4. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KÜTAHYASPOR

19

16

2

1

45

12

33

50

2.ESKİŞEHİRSPOR

19

13

3

3

44

17

27

42

3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

19

12

4

3

41

16

25

40

4.KARŞIYAKA

19

12

4

3

27

14

13

40

5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR

19

10

5

4

35

18

17

35

6.OKTAŞ UŞAKSPOR

19

11

2

6

23

19

4

35

7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR

19

10

3

6

27

19

8

33

8.TİRE 2021 FK

19

8

4

7

31

20

11

28

9.SÖKE 1970 SPOR

19

6

3

10

23

25

-2

21

10.ALANYA 1221

19

5

5

9

18

29

-11

20

11.BORNOVA 1877

19

4

6

9

24

33

-9

18

12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR

19

4

4

11

18

32

-14

16

13.ALTAY

19

6

3

10

17

25

-8

15

14.İZMİR ÇORUHLU FK

19

3

3

13

15

37

-22

12

15.AFYONSPOR

19

2

5

12

17

42

-25

11

16.NAZİLLİSPOR

19

0

4

15

6

53

-47

4

NOT: Altay'ın 6 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

