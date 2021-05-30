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Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman - Son Dakika

Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman

30.05.2021 23:55

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son finalist Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini Barcelona 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren ve rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Micic ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 65-58 önde girdi. Oldukça heyecanlı geçen dördüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-81 galip ayrıldı ve Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını kazandı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

Ergin Ataman, kupa koleksiyonunu tamamladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Ataman, 3 unvanın sahibi oldu

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Türk basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Barcelona ikincilikle yetindi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Anadolu Efes'e yenilen Barcelona, ikincilikle yetindi.

İspanya ekibi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu 6. kez ikinci tamamladı.

Barcelona, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes - Ergin Ataman - Son Dakika Spor


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