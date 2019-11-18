TİAD/Varlık: Daha güçlü sektör için kümelenme modeline geçilmeli

– Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık daha güçlü bir sektör için "kümelenme modeli" önerdi.

Varlık, Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya ve İtalya'da başarıyla uygulanan modelin Kocaeli, Bursa, İzmir ve Konya'da hayata geçirilebileceğine dikkat çekti ve ekledi:

"Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı yüzde 25'e çıkarmak. Hedefe ulaşılması durumunda, mevcutta 410 Milyon dolar olan sektörün dış ticaret açığı 100-150 milyon dolar azalacaktır" dedi.

Takım tezgahları üretiminde yeni bölgelerin Kocaeli, Bursa, İzmir ve Konya olabileceğini söyleyen Varlık, üretim ve ihracatın artırılması için öncelikli hale getirilmesi gereken alanları ise şöyle sıraladı:

"CNC kontrol ünitesi, iş mili, spindle için özel rulmanlar, taret/magazin, vidalı mil ve yatakları, servo motor ve elektronik devre ekipmanları… Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için; Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya), Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan), Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (İspanya) gibi başarılı örnekler baz alınarak üretilecek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluşturulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir."

Varlık, TİAD olarak yerli üretim ve milli kullanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün sorunları yakından izleyerek, çözümlerini ortaya koyduklarını ve bunlarla ilgili bakanlıklarla paylaşım içinde bir yol haritası hazırladıklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

"Bu raporu hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'na sunduk. Bu raporda ithalata bağımlılığı azaltmak için yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yüksek teknolojili CNC takım tezgahı üretimi için yol haritası çıkartmak amacıyla düzenlenen çalıştaylarda yer aldık. Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı yüzde 25'e çıkarmak."

TİAD'ın açıkladığı verilere göre, yıl sonu hedefi 580 milyon dolar olan sektörün ihracatı ilk dokuz ayında 414.4 milyon dolara yükseldi.

- İstanbul