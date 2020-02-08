Ticaret Bakanı Pekcan Malatya deprem kriz merkezinde toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da valiliği ziyaret ederek, kriz merkezindeki toplantıya katıldı.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletin, ilk günden itibaren milletin yanında olduğunu belirten Pekcan, depremin hemen ardından özellikle Sağlık Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın 24 saat görev başında kaldığını ifade etti.

Pekcan, kendilerinin biraz daha ticarete yönelik adımların atılabileceği bir dönemde bölgeye gelmeyi planladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Malatya'da da iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Burada hem esnafımız hem de ticaret odamızla bir araya geleceğiz, istişare yapacağız, kendilerinin bizlerden beklentilerini, taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu günleri de millet ve devlet olarak elele, elbirliğiyle, güçbirliğiyle atlatacağız. TESKOMB üzerinden kredi kullanmış esnafımıza bir yıl süreyle ana para ve faizlerinin TESKOMB tarafından ödeme desteğini verdik. Bunlar sadece hasarla zarar görmüş depremden zarar görmüş esnaflarımızın kredi borçlarıyla ilgili. Diğer esnaflarımıza da 50 bin lira faizsiz, 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesiden itibaren devreye alıyoruz. İsterlerse Halkbank üzerinden isterlerse TESKOMB üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi hem çığdan hem depremden hem İdlib'den hem uçak kazasından üst üste haberler geldi inşallah bunlar son olur. Allah memleketimizi, milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan korusun."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ile diğer yetkili ve ilgililer katıldı.