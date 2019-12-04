Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali 18 Aralık'ta açılacak

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali" 18-19 Aralık'ta ziyaretçilerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, otizmli bireyler yararına yapılan çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen alışveriş festivali, bu yıl 12'nci defa gerçekleşecek.

Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ta, 18-19 Aralık'ta 10.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek festivalde ziyaretçiler yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukları sevindirecekler ve eğitimlerine katkıda bulunacak.

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali'nde, takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuar, çiçek ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 120'yi aşkın birbirinden seçkin ve özel markanın ürünleri, koleksiyonları bir arada bulunacak. Bilinen birçok markanın yanı sıra tarzıyla öne çıkan yeni firmalar da, festival ziyaretçilerine farklı seçenekler sunacak.



Festivale katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 12'nci yıla özel 12 hediye çekilişi olacak. Çekilişte, Kafkas Mücevher'in Tohum Otizm Vakfı için tasarladığı özel tasarım mücevherin yanı sıra, Soneva Fushi Maldives, Four Seasons Seyşeller, The Marmara New York ve The Museum Hotel Antakya otellerinde konaklamalar, Artam Antik A.Ş'nin desteğiyle Ressam Mehmet Gün'den çağdaş sanat eseri, Avusturya/VIVAMAYR Maria Wörth Detoks ve Sağlık Merkezinden 1 hafta konaklama, Saffet Emre Tonguç'dan " Ayasofya'da Bir Gece" turu ile Four Seasons'da yemek, Tiffany&Co'dan ev aksesuarları, Tecknomonster'dan bavul, Sırmasa'dan 12 kişilik davet masası, Siren Ertan İstanbul'un yeni açtığı web sitesi sirenertanistanbul.com'dan hediye çeki yer alacak.



Festivalde ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra dilerlerse psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, uzman psikolojik danışman Feriha Şenkaya Dildar, psikolog İdil Sevil, vedik astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkanı da bulabilecek.



Özel tasarım yılbaşı sepetleri sürprizlerle dolu

Alışveriş festivalinde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin de dahil olmak üzere, aralarında vakfın kurucuları da olan destekçiler tarafından tasarlanan çok özel ve sürprizlerle dolu sepetler, vakıf yararına satılacak.



Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.