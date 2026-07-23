Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark - Son Dakika
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Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark

Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark
23.07.2026 15:16
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Tokenlaştırılmış hisse senedi piyasası büyürken, yatırımcıların yalnızca hangi varlığa erişebildiği değil, işlemlerin hangi likidite ve fiyatlama koşullarında gerçekleştiği de daha fazla önem kazanmaya başladı. CryptoRank tarafından yayımlanan yeni araştırma, büyük hacimli işlemlerde platformlar arasındaki fiyat kayması farklarının belirginleştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Bitget’in Reality rToken altyapısı, karşılaştırmaya dahil edilen tokenlaştırılmış hisse ürünleri arasında 50 bin dolarlık işlemlerde yüzde 58’e kadar daha düşük simüle edilmiş fiyat kayması kaydetti.

50 BİN DOLARLIK İŞLEMLERDE FARK BÜYÜDÜ

CryptoRank araştırmasında Nvidia, Microsoft, Meta ve Tesla’ya bağlı tokenlaştırılmış ürünler incelendi.

Çalışmada hem 10 bin dolarlık hem de 50 bin dolarlık simüle edilmiş emirlerin piyasada oluşturduğu fiyat kayması karşılaştırıldı.

Rapora göre Bitget’in Reality rToken ürünleri, incelenen dört varlığın tamamında büyük hacimli işlemlerde en düşük simüle edilmiş fiyat kaymasını gösterdi.

Özellikle 50 bin dolarlık emirlerde bazı rakip tokenlaştırılmış hisse ürünlerine kıyasla farkın yüzde 58’e kadar çıktığı belirtildi.

LİKİDİTE ARTIK KRİTİK KRİTERLERDEN BİRİ

Tokenlaştırılmış hisse senetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte piyasanın odağı yalnızca varlık çeşitliliğinden işlem kalitesine doğru kayıyor.

CryptoRank, yaptığı değerlendirmede platformların aynı hisse senedini takip eden ürünleri sunmasına rağmen likidite mekanizmaları, itfa modelleri, yatırımcı hakları ve işlem altyapısı açısından önemli farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Raporda Bitget’in sonuçlarının, NYSE ve Nasdaq bağlantılı dayanak piyasa likiditesinden yararlanan altyapısıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Bu yapının özellikle daha büyük işlemlerde daha derin likidite ve daha düşük fiyat kaymasına katkı sağladığı değerlendirildi.

TOKENLAŞTIRILMIŞ VARLIK PİYASASI 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR

Araştırmaya göre tokenlaştırılmış hisse senedi piyasasının zincir üzerindeki toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşırken, bu ürünleri elinde bulunduran zincir üzerindeki kullanıcı sayısı 471 binin üzerine çıktı.

Büyüyen pazar, geleneksel finansal varlıkların blokzincir altyapıları üzerinden erişilebilir hale gelmesine yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Bununla birlikte tokenlaştırılmış hisse ürünlerinin hukuki yapısı, yatırımcı hakları ve ilgili ürünün dayanak varlıkla nasıl ilişkilendirildiği platformdan platforma değişebiliyor.

NVİDİA VE TESLA ÜRÜNLERİNDE DERİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

CryptoRank’ın paylaştığı verilere göre Bitget rToken ürünlerinde iki yönlü emir defteri derinliği Nvidia için 192, Microsoft için 169, Meta için 172 ve Tesla için 192 baz puanlık ölçüm aralığında kaydedildi.

Araştırmada karşılaştırılan diğer ürünlerde ise aynı seviyelerde daha düşük piyasa derinliği görüldü.

Bu fark, özellikle yüksek tutarlı emirlerde yatırımcının alış veya satış fiyatından ne kadar uzaklaşabileceğini belirleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

"TOKENİZASYON ARTIK YALNIZCA ERİŞİM MESELESİ DEĞİL"

Bitget CEO’su Gracy Chen, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken tokenizasyon piyasasının yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Chen, küresel finansal varlıkların küçük bir bölümünün dahi önümüzdeki yıllarda tokenlaştırılması halinde sermaye piyasalarında önemli bir dönüşüm yaşanabileceğini belirterek, yeni dönemde işlem kalitesi, likidite ve piyasa altyapısının belirleyici olacağını ifade etti.

Chen ayrıca bağımsız araştırmaların tokenlaştırılmış piyasalarda ortak standartların oluşması açısından önem taşıdığını söyledi.

GELENEKSEL FİNANS İLE KRİPTO ALTYAPISI YAKINLAŞIYOR

Bitget, Stock+ ekosistemi kapsamında uygun kullanıcılarına tokenlaştırılmış hisse senetleri, ETF’ler, emtialar ve bazı geleneksel finansal varlıklara tek hesap üzerinden erişim sağlayan bir yapı geliştirdiğini belirtiyor.

Şirket, 24 saat çalışan kripto piyasası altyapısını geleneksel piyasalardaki likidite kaynaklarıyla bir araya getirerek tokenlaştırılmış sermaye piyasalarına yönelik daha geniş bir altyapı oluşturmayı hedeflediğini ifade ediyor.

CryptoRank araştırması ise tokenlaştırılmış varlık piyasasında rekabetin önümüzdeki dönemde yalnızca ürün sayısı üzerinden değil, likidite, fiyat kayması, yatırımcı hakları ve işlem altyapısı üzerinden şekilleneceğine işaret ediyor.

Bu içerikte yer alan veriler CryptoRank tarafından gerçekleştirilen araştırmaya ve Bitget tarafından paylaşılan bilgilere dayanmaktadır. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tokenlaştırılmış varlıklar ve dijital finansal ürünler fiyat oynaklığı, likidite ve mevzuat kaynaklı riskler içerebilir.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark - Son Dakika

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