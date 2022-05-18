TORUNUN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE ORTAK OLDU

MANİSA'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kız futbol turnuvaları sona erdi. Liselerde Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi, ortaokullarda ise Rafet Üçelli Ortaokulu şampiyon oldu. 62 yaşındaki Fadime Karakuş, elindeki meşaleyle maç boyu tezahürat yaparak Rafet Üçelli Ortaokulu Kız Futbol Takımı'nda oynayan 8'inci sınıf öğrencisi olan torunu Fadime Gül Karakuş ve arkadaşlarına destek verdi. Karakuş, torunun şampiyonluk kutlamasına da katılıp, çocuklar gibi eğlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Gençlik Haftası kapsamında Kula Kaymakamlığı'nın talimatı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizesinde yürütülen ortaokullar ve liseler arası kız futbol turnuvaları sona erdi. Çekişmeli geçen onlarca müsabakaya ev sahipliği yapan turnuvanın sonunda, lise düzeyinde şampiyon Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi, ikinci Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, üçüncü ise Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ortaokullar düzeyinde ise şampiyonluğu Rafet Üçelli Ortaokulu göğüslerken, ikinci Çarıkballı Ortaokulu, üçüncü ise Ecemiş Ortaokulu elde etti. Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara, Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından kupaları takdim edildi. Kız futbolun gelişmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kaymakam Kemal Duru, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'da sporun her branşında başarılar elde edilmesi için var gücü ile çalıştıklarını da söyledi. Kaymakam Duru, Kız futbol takımı ve turnuvalarını geliştirmek ve daha da yaymak adına bütün ortaokul ve liselerimizde de bir kız takımı oluşturmuş olduk. İlçemizde bulunan mahallelerimiz dahil 14 ortaokulumuzun ve 8 lisemizin tamamından kız futbol takımları çıkarmış olduk. Şimdi de final turnuvaları için buradayız. Gençlerimizin sevincini, enerjisini yerinde görüş olduk. Ben çocuklarımızın çok başarılı olduğunu ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizim görevimiz çocuklarımızı spora kanalize etmek ve enerjilerini doğru yönde kullanmalarını sağlamak. Bunun için de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum dedi.

TORUNU VE TAKIM ARKADAŞLARINA MEŞALELİ DESTEKTE BULUNDU

Öte yandan, günlerdir süren kız futbol turnuvası, oldukça renkli görüntülere de sahne oldu. 62 yaşındaki Fadime Karakuş, Final maçlarının oynandığı gün, kendisiyle aynı ismi taşıyan Rafet Üçelli Ortaokulu Kız Futbol Takımı'nda oynayan 8'inci sınıf öğrencisi olan Fadime Gül Karakuş ve takım arkadaşlarını tribünde yerini alarak destekledi. Elinde meşaleyle maç boyu torunu ve takım arkadaşları için tezahüratlarda bulunan Karakuş, müsabakanın 1-0 sona ermesinin ardından şampiyonluk kutlamalarına da eşlik etti. Karakuş, torunu ve takım arkadaşlarıyla omuz omuza şampiyonluk sevinci yaşadı. Torunu Fadime'yi bir an olsun yalnız bırakmayan Karakuş, Sabah erken saatlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına baktıktan sonra torununa destek vermek için stada geldim. Allah, bundan sonra da torunuma başarılar versin. Şampiyon oldular, beni de mutlu ettiler dedi.