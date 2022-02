SPOR Tour Of Antalya Proje Direktörü Haluk Sevim 4 günlük bir yol etabı olacak - Son Dakika

SPOR Tour Of Antalya Proje Direktörü Haluk Sevim 4 günlük bir yol etabı olacak

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - Tour Of Antalya Proje Direktörü Haluk Sevim, Geçen sene pandemiden dolayı ara vermiştik ama sağlam bir dönüş yapacağız. 4 günlük bir yol etabı olacak. 2'si Türk olmak üzere 23 takımla start vereceğiz. 161 sporcu var. Türkiye'nin turizm hedeflediği ülkelerden de takımlar seçmeye çalışıyoruz dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve küresel bisiklet ekosisteminin en önemli profesyonel yol bisikleti yarışlarından biri haline gelen Tour of Antalya, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun yer alacağı organizasyonda ilk gün Side-Antalya, ikinci gün Kemer-Antalya, üçüncü gün Aspendos - Termessos, dördüncü gün ise Antalya - Antalya etapları koşulacak. Katılımcı takımların düzeyleri göz önünde bulundurularak etap zorlukları daha da artırılan Tour of Antalya 2022'de Genel Klasman forması, Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek. Yeşil renkli forma bu sene 'İklim Değişikliği Farkındalığı' için giyilecek. Sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek. Turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak ve bu formayı taşıyan sporcu, 'dağların kralı' olarak anılacak.

HALUK SEVİM 4 GÜNLÜK BİR YOL ETABI OLACAK

Bu sene Tour Of Antalya'nın 4'üncüsünü yapacaklarını dile getiren Tour Of Antalya Proje Direktörü Haluk Sevim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Haluk Sevim, Geçen sene pandemiden dolayı ara vermiştik ama sağlam bir dönüş yapacağız. 4 günlük bir yol etabı olacak. Side Antik Kent'ten başlıyoruz. 2'nci gün turun kraliçe etabı bize göre, Kemer-Antalya etabı. Zor bir etap, inişler ve çıkışlar var. Dünyada ses getirecek bir etap. 3'üncü gün Aspendos Tarihi Kent'ten başlıyoruz. 4'üncü gün Antalya-Antalya etabı. Burada farklı bir startla başlıyoruz. Bisikletliler, Antalya akvaryumun içerisinde nötr bir start alıyor. Antalya'nın içerisindeki güzelliklerle Cumhuriyet Meydanı'nda bitireceğiz dedi.

100'E YAKIN TAKIM BAŞVURUSU OLDU. BİZ, 2'Sİ TÜRK OLMAK ÜZERE 23 TAKIMLA START VERECEĞİZ

Haluk Sevim, Tour Of Antalya'nın önemsedikleri bir proje olduğunu dile getirerek, Yapabilseydik geçen sene de ilgi çoktu. Bu sene, ülkeleri seçiyoruz, 100'e yakın takım başvurusu oldu. Biz, 2'si Türk olmak üzere 23 takımla start vereceğiz. 161 sporcu var. Türkiye'nin turizm hedeflediği ülkelerden de takımlar seçmeye çalışıyoruz. Rusya, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve ABD'den takımlar var diye konuştu.

D-SMART DESTEK VERİYOR

Bu seneki organizasyon, yerli ve yabancı saygın televizyon kanallarında, canlı ve bant yayınlar sayesinde milyonlarca bisikletsever ile buluşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Haluk Sevim, Kültür ve Turizm Bakanımıza ayrı bir teşekkür etmek lazım. Çünkü prodüksiyon konusunda bize büyük destek verdiler. Turizm Bakanlığımızın dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımız da destek veriyor. Ulusal basında D-Smart gibi yayıncılar bize destek veriyor. Onun dışında da dijital ortamlarda ve farklı televizyon kanallarında yayınımız olacak şeklinde konuştu.

BU SENEKİ TEMAMIZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Her yıl belirlediği temalarla çeşitli konularda farkındalık yaratan Tour of Antalya'nın 2022 yılı teması İklim Değişikliği Farkındalığı olarak belirlendi. Gezegenimizin sürdürülebilir geleceğine ve orman varlıklarımızın korunmasına dikkat çekilecek organizasyonda İklim Değişikliği konulu bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek. Ayrıca yarış tarihinde ilk kez, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleri tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dikkat çekilecek. 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Temiz Su ve Sanitasyon, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim ve İklim Eylemi başlıklarına vurgu yapılacak ve herkes, bisikleti alternatif ulaşım aracı olarak kullanmaya çağrılacak. Her sene farklı bir tema belirlediklerini dile getiren Haluk Sevim, Tour Of Antalya'da her sene farklı temalar belirliyoruz. Bu seneki temamız iklim değişikliği. Manavgat'ta orman yangınları, Karadeniz bölgesinde seller oldu. Dünya, hepimizin dünyası. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Dünyaya bir mesaj vereceğiz burada. Gelen takımlarla da bunun işbirliğini yapıyoruz. Yayınlarda da bunu anlatacağız. Pazar günü 16.00 gibi yarış bitecek ama biz, saat 14.30 gibi Antalya Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 7'den 70'e herkesle bir farkındalık sürüşü yapacağız. Ona da herkesi davet ediyorum dedi.

TOUR OF ANTALYA, TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖR VE DEVLET İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN EN BÜYÜK ORGANİZASYONDUR

Haluk Sevim, Tour Of Antalya'nın Türkiye'de özel sektör ve devlet işbirliği ile yapılan en büyük organizasyon olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi Buradan ben, başta Antalya valimize ve belediye başkanımıza, alt belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş sadece parayla yapılan bir iş değil. Bütün imkanları kullanıyoruz. Çok güçlü turizm markalarımız, bu işin 4 yıldır ana sponsorluğunu yürütüyor. A'dan Z'ye emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bir Tour Of Antalya ruhu oluşmuştur. Herkes bu işi, ülkemizin tanıtımı ve bisiklet sporunun gelişimi için bir fırsat olarak görüyor. Meyvelerini de vermeye başlamıştır. Bu sene Antalya'ya 70'den fazla takım Antalya'ya kampa geliyor. Devlet-özel sektör işbirliğinin meyvesini ciddi bir şekilde almaya başladık.