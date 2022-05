Trabzon ve Rize'de misafir edilen Ukraynalı çocuklar Türkiye'ye müteşekkir

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon ve Rize'de misafir edilen Ukraynalı 106 çocuk, kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 131 sporcu, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Trabzon, Rize, Sivas, Kayseri ve Antalya'da misafir edilmek üzere 31 Mart'ta Türkiye'ye geldi.

Bu sporculardan 63'ü Trabzonspor Kulübü tarafından Trabzon'daki Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde misafir ediliyor. Kiev, Lutsk ve Zaporijya kentlerindeki futbol takımlarının altyapısında forma giyen, en küçüğü 7, en büyüğü 17 yaşındaki çocukların kafilesinde 4'ünün annesi de yer alıyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanan Ukraynalı çocuklarla Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan yakından ilgileniyor. İki kişilik odalarda konaklayan çocuklar, sabah kahvaltısının ardından eğitimlerinden geri kalmamaları için Ukrayna'daki öğretmenleriyle çevrim içi derse giriyor. Öğleden sonra da antrenmanlarını gerçekleştiren çocuklar, serbest zamanlarında Trabzon'u geziyor.

Trabzonspor'un altyapısındaki sporcularla da kaynaşan çocuklar, daha çabuk uyum sağlamaları için zaman zaman Trabzonlu akranlarının evlerinde misafir ediliyor.

Düzenlenen gezilerle bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini de görme fırsatı yakalayan Ukraynalı çocuklar, Trabzonspor şampiyonluk maçı ile kupa törenini de tribünden izleme şansını yakaladı.

Ukraynalı 16 yaşındaki Ivan Nesterenko, AA muhabirine, 45 günü aşkın süredir Trabzon'da bulunduklarını söyledi.

Burada çok güzel ağırlandıklarını ve mutlu olduklarını anlatan Nesterenko, "Bütün isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Her şey için teşekkür ediyorum. Sabah 08.00'da kahvaltı yapıyoruz. Sonra çevrim içi dersimizi yapıyoruz. Öğle yemeğinden sonra da idmana çıkıyoruz. Sonra da serbest zamanımız var. Saat 22.30'dan sonra da yatıyoruz. Trabzon çok güzel, burayı beğeniyoruz ama yemeklerine alışmak lazım. Bizim için ellerinden geleni yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'da doğan Hakan arkadaşlarına tercümanlık yapıyor

Sporcular arasında yer alan 14 yaşındaki Hakan Aktüre de annesinin Ukraynalı, babasının Türk olduğunu ve savaşın başlamasıyla yaşadıkları Odessa'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiklerini anlattı.

Babası Trabzonlu olduğu için buraya geldiklerini kaydeden Aktüre, "14 yıldır orada yaşıyordum. Orada doğdum ve büyüdüm. Savaş başladıktan iki gün sonra oradan ayrıldık. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Burada hem futbol oynuyorum hem de tercümanlık yaparak hocalarıma yardımcı oluyorum. Çok memnunuz, çok güzel her şey." dedi.

Kafilenin en küçük sporcuları Bogdan Nikonov, Lukion Nesterenko, Kryl Omelchenko ve Arsety Kolugin de Türkçe "Teşekkürler Trabzon" diyerek duygularını dile getirdi.

"Çocuklarımız güvenli ve sağlam bir yerde"

Kafilede yer alan sporcu annelerinden Tatyana Nesterenko, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederek, çocuklarının güvenli ve sağlam bir yerde bulunduklarını söyledi.

Nesterenko, şunları kaydetti:

"Zor bir zamanda Türk devleti bize çok yardımcı oluyor. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu akademinin duvarları arasında biz aşk ve saygıyla birbirimize sarıldık. Ayrıca buradaki çalışanlar da çok iyi. Hamit hoca çocuklarımızı baba gibi seviyor. Diğer antrenörler de ağabey gibiler. Her zaman çocuklarımızla birlikteyiz. Buradaki etkinliklerin dışında onlarla gezilere çıkıyoruz. Bizi burada çok iyi ağırlıyorlar ama herkes kendi evinde kalmayı ister. Ülkemizdeki durum düzeldiği zaman Türk arkadaşlarımız da bizi ziyaret ederler umarım."

"Biz çocuklara onlar da bize alıştı"

Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ise çocukların fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra eğitimlerinden geri kalmamaları için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yöneticilerin desteğiyle çevrim içi eğitim için bir sınıf oluşturduklarını anlatan Cihan, "Bu çocukların ne zaman geri gideceklerini bilmiyoruz ama gittiklerinde belki 15-20 yıl sonra doktor, mühendis olacak ve ülkesine katkı sağlayacaklar. Bunun için en önemli ihtiyaçlarının sekteye uğramasını istemiyoruz. En ciddi işlerden birisi budur." diye konuştu.

Cihan, şunları kaydetti:

"Biz çocuklara onlar da bize alıştı. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Gerçekten iyi bir uyum var ortada ama tabii ki çocuklar zaman zaman kendi ülkelerini, arkadaşlarını özlüyorlar, onu hissediyoruz. Biz de çeşitli etkinliklerle bunları hissettirmemeye çalışıyoruz. Çocuklar Türkçe öğrenmeye başladılar. Selamlaşmalarda falan Türkçe kullandıkları kelimeler bizi mutlu ediyor. Aynı dili konuşmak bizi mutlu ediyor. Biz de Ukrayna dilinde bir iki kelime de olsa bir şeyler söylüyoruz."

Rize'de 43 çocuk misafir ediliyor

Rize'de ise Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde misafir edilen Ukraynalı 43 sporcu, hem eğitimlerini hem de antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Tesislerde özel öğretmenler eşliğinde Türkçe ders alan çocuklar, kalan zamanlarında kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek savaşın acı yüzünü unutmaya çalışıyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan Karavin, AA muhabirine, çocukların savaşın psikolojisini üzerlerinden atmaya başladıklarını söyledi.

Çocukların ilk günlerde tanımadıkları bir ülkeye geldikleri için tedirgin olduklarını dile getiren Karavin, "Şimdi çok farklı düşünceleri var. Türkçeyi öğrenmeye başladılar. Örf ve adetlerimize göre paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu coğrafyada farklı bir millet olduğumuzu görüyorlar. Hepsi büyüdüklerinde tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Türkiye'yi akıllarından hiçbir zaman çıkarmayacaklarına inanıyorum." dedi.

Sporculardan Valentin Levkin, Türkiye'nin kendilerine kucak açtığına işaret ederek, "Türkiye için iyi düşünüyordum, şimdi çok daha fazla seviyorum. Burada her ihtiyacımız karşılanıyor ama ailemi çok düşünüyorum. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Sporcu annelerinden Alina Luhova ise ailesini geri bıraktığını kaydederek, evlerine bomba düştüğünü, ailesinin kurtulduğu anlattı.

Evlerini, her şeylerini terk ettiklerini anlatan Luhova, "Evsiz kaldık. Bir an önce savaşın bitmesini, aileme kavuşmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Luhova, herkesin kendilerine çok sıcak davrandığına dikkati çekerek, "Herkes elinden geleni yapıyor. Burada kadınlar var, bizlere kız kardeşleri gibi davranıyorlar. Kendimizi burada çok mutlu hissediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.